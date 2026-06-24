Memo Ochoa entra de cambio en el México vs Chequia y juega su cuarta Copa del Mundo ¿Cuántas participaciones tiene?

Guillermo Ochoa tendrá participación en su cuarta Copa del Mundo tras entrar de cambio para defender el marco de la Selección Mexicana en el último partido de la fase de grupos ante su similar de Chequia. El guardameta azteca ingresó a la cancha por Raúl Rangel cuando el marcador estaba 2-0 a favor del Tricolor. Paco Memo vive su sexta edición del Mundial.

Cabe recalcar que Memo Ochoa no tuvo actividad en sus primeras dos Copas del Mundo a la que fue convocado, es decir que solo en cuatro de ellas ha saltado al campo para defender la cabaña de México. Uno de los momentos más recordados fue en su debut en Brasil 2014, cuando firmó una actuación histórica ante los anfitriones y realizó una tremenda atajada tras el remate de cabeza de Neymar Jr.

Hay quienes llegan a un Mundial.

Hay quienes dejan su marca en 6️⃣.



Francisco Guillermo Ochoa Magaña.



LEYENDA. 💚🤍❤️#SomosMéxico pic.twitter.com/H6cRmGJL23 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 25, 2026

¿Cuándo fue el debut de Memo Ochoa en las Copas del Mundo?

En Brasil 2014, Miguel Herrera convocó a Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Jesús Corona como sus tres arqueros para la Copa del Mundo, pero en aquella ocasión el canterano del América se ganó la titularidad de la Selección Mexicana para debutar en un Mundial.

Fue el 13 de junio del 2014 cuando Ochoa saltó al campo para jugar por primera vez el torneo de la FIFA; en ese partido la Selección Mexicana ganó 1-0 a Camerún para sellar su primera victoria del certamen internacional. En ese encuentro inició la historia del arquero azteca y lo demás es historia.

Fue titular en Rusia 2018 y Qatar 2022, regalando momentos que quedarán para la memoria de los mexicanos, como el penal atajado a Robert Lewandowski en la edición pasada de la Copa del Mundo, y en dos partidos salió como capitán del conjunto tricolor.

⏱️ 78’ | Cambios de nuestro equipo.



➡️ Entran: Guillermo Ochoa y Jesús Gallardo.

⬅️ Salen: Raúl Rangel y Mateo Chávez.



🇨🇿 0-2 🇲🇽#SomosMéxico #J3 #FWC26 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 25, 2026

Estos son los números de Memo Ochoa en la Copa del Mundo

Guillermo Ochoa es uno de los mejores arqueros mexicanos y el único que emigró de México al viejo continente, además de que se mantiene en Europa hasta la actualidad jugando en el AEL Limassol de Chipre.

En Copas del Mundo, el arquero mexicano ha disputado 11 encuentros con la Selección Mexicana, solo ha permitido 12 tantos y suma cuatro porterías en cero. Esta será la decimosegunda aparición de Paco Memo bajó los tres palos del Tricolor y buscará mantener su arco imbatido frente a Chequia.

DCO