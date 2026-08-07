¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO la Clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Este 8 de agosto concluyen los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Este sábado 8 de agosto se lleva a cabo la ceremonia de Clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que este año tuvieron como sede a Santo Domingo, República Dominicana, donde México dejó de manifiesto su dominio en la región.

A diferencia de la inauguración, que tuvo como sede el Estadio Olímpico, la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto recibe la clausura de la edición XXV de la justa regional, que en esta edición cumplió sus primeros 100 años de historia.

¡MÉXICO DOMINICA EN FLORETE Y SABLE! 🇲🇽🥇



El team Mexicano llega a la cima del podio en las modalidades de Florete Equipos Masculino y Sable Equipos Femenino en #SantoDomingo2026.



¡Felicidades campeones! 🥳🙂‍↕️⚡️#JuegosDelCentenario #Esgrima pic.twitter.com/K6XFGKhtdb — Santo Domingo 2026 (@SDQ2026) August 7, 2026

¿Dónde pasan EN VIVO la Clausura de Santo Domingo?

La ceremonia de Clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 se lleva a cabo este sábado 8 de agosto en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, a partir de las 16:00 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo en las señales de Fox Sports, Imagen TV y Claro Sports.

Fecha : Sábado 8 de agosto

Hora : 16:00

Estadio : Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto

Transmisión: Fox Sports, Claro Sports e Imagen TV

México rompe récord en los Juegos Centroamericanos

Un día después de imponer el récord de más oros en la historia de unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, México superó otra de las marcas que ostentaba: la de más preseas totales en estas justas.

La delegación tricolor superó las 384 preseas obtenidas en Mayagüez 2010, para consolidarse en la cima del medallero de Santo Domingo 2026, con una participación histórica.

Al caer la noche del viernes, México acumulaba 395 medallas totales (164 de oro, 120 de plata y 111 de bronce). La víspera, el país había roto también el récord de 145 oros que había establecido en San Salvador 2023.

Un cierre por todo lo alto para una disciplina inolvidable. 🤸‍♀️✨🏆



Ayer la Gimnasia Artística bajó el telón en #SantoDomingo2026 con una final llena de fuerza, precisión y elegancia. 🥹🙂‍↕️



Gracias a cada atleta por regalarnos días de pura magia, equilibrio y perfección. ¡Así… pic.twitter.com/Qtab3B9g4g — Santo Domingo 2026 (@SDQ2026) August 7, 2026

Los deportes en el último día de Santo Domingo 2026

Este sábado 8 de agosto seis disciplinas definirán a sus últimos medallistas en el cierre de actividades de Santo Domingo 2026.

Pentatlón moderno, atletismo, natación artística, esgrima, softbol y halterofilia son los deportes que habrá en el último día de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

EVG