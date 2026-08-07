Leagues Cup 2026: Resúmenes y actividad de los equipos de la Liga MX contra la MLS

Sebastián Córdoba se lamenta en el juego entre Pumas y Cincinnati en la Leagues Cup 2026.

Pumas, Atlas y Pachuca volvieron a perder contra clubes de la MLS en el arranque de la segunda jornada de la Leagues Cup 2026, el torneo entre clubes de la Liga MX y de la Primera División de Estados Unidos.

Los felinos, que venían de ser goleadores 3-0 por el Charlotte FC, este viernes sucumbieron 2-0 frente al Cincinnati, que se impuso 1-0 con goles de Pavel Bucha y Kenji Mboma en el duelo desarrollado en el TQL Stadium. Este segundo tropiezo significó la eliminación para los auriazules antes de que se juegue la tercera jornada.

⚽ Gool de Cincinnati!



Cincinnati ( 1-0 ) Pumas

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Por su parte, los rojinegros cayeron 2-0 a manos del Charlotte FC en el Bank of America Stadium, en tanto que los Tuzos fueron vencidos 3-1 por el Columbus Crew.

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Los Bravos dan la cara por la Liga MX

Los Bravos de Ciudad Juárez obtuvieron su segundo triunfo en la Leagues Cup 2026 luego de que este viernes derrotaron 3-1 a Vancouver en la cancha del BC Place.

Ettson Ayón, Óscar Estupiñán y Ricardinho fueron los autores de los goles del equipo fronterizo, que en la primera jornada del torneo binacional se impuso 2-1 a Minnesota.

ADN 100% Bravo 🐎

Estrategia, trabajo y amor por nuestros colores 💚. pic.twitter.com/9F7TvnObfp — FC Juárez (@fcjuarezoficial) August 8, 2026

FC Juárez ocupa el último lugar en el Apertura 2026, pero en la Leagues Cup 2026 ha dado la cara por la Liga MX ante los clubes de la MLS.

Por su parte, los Tigres ganaron de nueva cuenta en penaltis, esta vez al Minnesota, al que derrotaron 4-2 desde los 11 pasos, después de un empate sin goles en el Allianz Field.

EVG