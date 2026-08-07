México pierde en penaltis ante Venezuela y se queda con la plata en el futbol varonil de Santo Domingo 2026

La Selección Mexicana Sub-23 se quedó con la plata en Santo Domingo 2026 tras caer en penaltis ante Venezuela.

La Selección Mexicana Sub-23 se quedó con la medalla de plata en el futbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, luego de perder en serie de penaltis contra Venezuela, tras un empate 2-2.

La Vinotinto pegó primero y apenas al minuto 2 se puso al frente luego de que Luis Carrero cerró la pinza en el área, tras un pase de Santos Torrealba.

¡¡MEDALLA DE ORO PARA VENEZUELA!! 🥇🇻🇪🥇



La Vinotinto logra vencer a México en la tanda de penales de la gran final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe para levantar la MEDALLA DORADA 🥇



FT 🇲🇽 2-2 🇻🇪 (2-3)



¡EL ORO ES VENEZOLANO! ⚽️ #SantoDomingo2026 pic.twitter.com/uhlKYlnFAe — Alan Muro Prado (@il_alan) August 8, 2026

Mateo Levy mete a México a la pelea

Mateo Levy consiguió el empate para el Tricolor al minuto 25 con una gran definición en el área, luego de quitarse a un zaguero.

Pero el gusto le duró poco a la Selección Méxicana, pues Venezuela retomó la ventaja apenas cinco minutos más tarde, cuando Diego Claut, sin marca en el área, convirtió el 2-1.

Mateo Levy apareció en la compensación de la primera mitad para conseguir la igualada para el equipo dirigido por Eduardo Arce, cuando al 48′ anotó con un remate de derecha en el área al prender el balón en el aire.

El gol no llega en el complemento y hay alargue

México tuvo más oportunidades de hacer el gol de la victoria en el segundo tiempo, pero se topó con Diego Ochoa, el portero de Venezuela, quien impidió la caída de su marco.

El cotejo disputado en el Estadio Cibao FC se fue a tiempos extra para definir al vencedor y ganador del metal dorado.

Tal y como ocurrió en el segundo tiempo, la Selección Mexicana Sub-23 dominó en el alargue, pero careció de la efectividad necesaria para definir el encuentro a su favor.

Al igual que ocurrió con la Selección Femenil, el conjunto varonil tuvo que definir la disputa del oro en Santo Domingo 2026 en penaltis. Pero los dirigidos por Eduardo Arce no fueron lo suficientemente efectivos y se tuvieron que conformar con la presea de plata.

EVG