Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: ¿Cómo va el medallero y en qué lugar está México?

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe ya entraron en su la recta final, pero la diferencia de medallas entre México y el segundo lugar ya es abismal, ya que los deportistas aztecas han arrasado en sus respectivas disciplinas y en menos de siete días, la delegación que representa a nuestro país consiguió las 150 medallas de oro.

México siempre ha sido potencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y este año no es la excepción. Los más de 600 atletas aztecas buscarán dejar a nuestro país en lo más alto del medallero y conseguir la decimocuarta victoria, en la historia del evento, para la delegación mexicana.

⚔️🇲🇽 ¡DE ORO Y CON MUCHO CORAJE!



Natalia Botello, Frine Vanessa Chávez y Diana González hicieron equipo, resistieron hasta el último toque y derrotaron 45-43 a Venezuela.



🥇 ¡México es campeón centroamericano en sable por equipos!#SantoDomingo2026 #MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/ZmIGkpjfjb — CONADE (@conadeoficial) August 7, 2026

Así va el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe no ha mostrado un movimiento en el primer lugar desde que pasó la inauguración, ya que desde que se entregaron las primeras medallas, la delegación mexicana se adueño del liderato.

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1.- México - 164 oros, 117 platas, 111 bronces - 392 medallas en total

2.- Colombia - 88 oros, 95 platas, 75 bronces - 258 medallas en total

3.- Cuba - 51 oros, 45 platas, 56 bronces - 152 medallas en total

4.- Venezuela - 43 oros, 64 platas, 95 bronces - 202 medallas en total

5.- R. Dominicana - 38 oros, 36 platas, 64 bronces - 138 medallas en total

6.- Puerto Rico - 33 oros, 35 platas, 53 bronces - 121 medallas en total

7.- Guatemala - 17 oros, 31 platas, 43 bronces - 91 medallas en total

8.- Panamá - 8 oros, 7 platas, 8 bronces - 23 medallas en total

9.- T. y Tobago - 6 oros, 5 platas, 10 bronces - 21 medallas en total

10.- El Salvador - 6 oros, 4 platas, 14 bronces - 24 medallas en total

La actividad seguirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en los que México aún tiene participación en la disciplina de Clavados, la cual es una de las más fuertes para la delegación azteca y en la que pueden caer diversas medallas.

DCO