¿Guillermo Ochoa jugará hoy en el partido de México vs Chequia?

El portero Guillermo Ochoa está a la espera de poder pisar el campo de juego hoy 24 de junio y convertirse en uno de los futbolistas que participaron en seis Copas del Mundo.

Desde que se hizo la convocatoria de la Selección Mexicana el nombre el arquero sobresalió, sin embargo, cuando se llevaron a cabo los primeros partidos de México en el Mundial 2026 los fans se preguntaban ¿Cuándo va a jugar Memo Ochoa?

El portero titular de la escuadra es Raúl Rangel, quien se convirtió en estrella del equipo en el partido que hubo contra Corea del Sur y “Tala” Rangel se aventó una tremenda salvada del balón e impidió que los coreanos anotaran.

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¿Guillermo Ochoa jugará contra Chequia?

Javier Aguirre, el técnico de México, no ha dicho abiertamente si Guillermo Ochoa jugará minutos en la cancha en el partido contra Chequia del Mundial 2026, sin embargo, los aficionados y analistas señalan que es muy probable que Memo sí juegue este miércoles.

Guillermo Ochoa ı Foto: Mexsport

La razón por la que el arquero veterano jugaría este miércoles es porque México ya está clasificado a los dieciseisavos de final del Mundial y una derrota no afecta en nada a la Selección Mexicana.

Así que esta sería la oportunidad de Ochoa para poder jugar sin presión y cumplir con el desafío de haber estado en seis Copas del Mundo igualando a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo, quienes se hicieron presentes ya en el Mundial 2026.

La afición mexicana está a la espera de que Javier Aguirre cumpla con el sueño de ver a Ochoa en seis mundiales, sin embargo, el director técnico es quien tiene la última palabra y por lo tanto hoy durante el partido que comienza a las 18:30 horas se verá si Memo juega o no esta noche.

Guillermo Ochoa ya está considerando el retiro, pues en un video señaló que la Selección Mexicana es la que le ha dado sentido a su carrera y si ya estará en ésta ya no le ve sentido seguir jugando.

“La Selección de México siempre ha sido en mi carrera y mi vida mi brújula, ha sido mi dirección; yo no entiendo mi carrera sin la selección, no sé qué sería de mi carrera sin la selección y ahora que terminé la selección no le veo más sentido al futbol, no le veo más sentido a seguir jugando”, expresó con lágrimas en los ojos.

Con información de Diego Chávez

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