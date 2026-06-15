“No le veo más sentido a seguir jugando”, Memo Ochoa anuncia su retiro en pleno Mundial (VIDEO)

Guillermo Ochoa es uno de los tres jugadores que están disputando su sexta Copa del Mundo, un hito histórico que solo han conseguido Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, todos en la edición del 2026. El portero del AEL Limassol estuvo en una dinámica de la FIFA que se llama “Letters That Unite” y anunció su retiro del futbol profesional.

En la actividad recibió una carta de su hija Lucciana, quien le escribió que es una leyenda de la Selección Mexicana y, después de leerla, afirmó que, después de retirarse del Tricolor, ya no le ve sentido seguir jugando profesionalmente.

“La Selección de México siempre ha sido en mi carrera y mi vida mi brújula, ha sido mi dirección; yo no entiendo mi carrera sin la selección, no sé qué sería de mi carrera sin la selección y ahora que terminé la selección no le veo más sentido al futbol, no le veo más sentido a seguir jugando”, expresó el guardameta.

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Guillermo Ochoa, uno de los dos porteros mexicanos que ha jugado en Europa

Guillermo Ochoa dejó el futbol mexicano en 2011 para llegar a Europa con el AC Ajaccio; desde ese entonces, solo en una ocasión volvió a nuestro país para volver a jugar con las Águilas del América entre el 2019 y el 2023. Es uno de los dos porteros mexicanos, junto a Alex Padilla, que han jugado en Europa.

En la entrevista con la FIFA, Guillermo Ochoa agradeció a su familia por todo el apoyo, pues él afirma que sin ellos no hubiera podido llegar hasta donde está en la actualidad.

“El hecho de estar aquí el día de hoy es mucho por ellos (su familia), el apoyo y el respaldo que ellos me han dado; sin ellos no lo hubiera podido lograr desde los 10 años que empecé a jugar. Son 10 años en los que, entre escuela y futbol, poco tiempo para hacer cosas de niño; son cosas que tan chiquito tienes que decidir y sacrificar: viajes de colegio, de generación, el poder ir de intercambio a otro país; son muchas cosas que uno se pierde”, reveló el guardameta mexicano.

Memo Ochoa está a la espera de ser titular en el Mundial 2026

En el partido inaugural del Mundial 2026, Javier Aguirre decidió mandar a Raúl Rangel como arquero titular. Memo Ochoa tuvo que ver el partido desde la banca, pero el guardameta del AEL Limassol está a la espera de salir de titular para tener minutos en su sexta Copa del Mundo.

El cancerbero mexicano también dejó en claro que en la Selección Mexicana “lo he dado todo, lo he dejado todo, me voy en paz con la cabeza en alto y orgulloso de haber vivido esto”.

Aún queda la oportunidad de que pueda tener minutos ante Corea del Sur en la cancha del Estadio Guadalajara o ante Chequia en el Estadio Ciudad de México, aunque el encuentro ante la selección asiática será importante para pelear por el primer puesto del Grupo A.

DCO