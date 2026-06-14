¿Por qué las estrellas de la Copa del Mundo 2026 utilizan tenis rosas?

La Selección Mexicana en su debut en la Copa del Mundo 2026 ante Sudáfrica

Estrellas de todas las selecciones de la Copa del Mundo 2026 están marcando tendencia al utilizar tenis en un llamativo color rosa. Futbolistas como Neymar, Gilberto Mora, Kylian Mbappé, Kai Havertz y más portan ‘tacos’ de todas las marcas, pero el rosa es la constante en este Mundial.

Los tenis dejaron de ser meramente una herramienta de los futbolistas, pues en redes sociales acaparan buena parte de la conversación y son parte del marketing, por ello que en el Mundial 2026 el color principal sea el rosa, pues es fácil de ver en televisión, si salen fotos o repeticiones son identificables sencillamente, esto se traduce en ventas.

Marcas como Nike, Adidas, Pumas y hasta New Balance o Skechers se han inclinado a sacar tenis rosas para este Mundial y hay varias explicaciones al respecto. Una de ellas es el Electric Fashion, una tendencia en moda donde, entre otras cosas, se utilizan colores muy llamativos.

Por otro lado, Ben Warren, fundador de BW Boots UK, comentó sobre este hecho: “Varias marcas están lanzando botas en colores prácticamente idénticos”.

México en su debut utiliza casi puros botines rosas

La mayor parte de los jugadores de la Selección Mexicana, en el debut de la Copa del Mundo 2026, utilizaron tenis rosas, no todos de la misma marca, pero sí del mismo color.

En la foto previa al duelo en Sudáfrica se puede ver que solamente Jesús Gallardo, Raúl Rangel, César Huerta y Alexis Vega tienen tenis de color diferente. Gallardo y el Tala utilizaron tenis blancos, mientras que el Chino y Vega botines negros.

Los representantes de todo un país. 🇲🇽



La primera foto de nuestra Selección Nacional en la Copa del Mundo 2026. 🏆📸#SomosMéxico 💚 pic.twitter.com/d9SJ5i1DEK — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026

Los tenis de futbol han cambiado mucho a lo largo de los años, tanto en tecnología como en diseño. Se puede decir que los cambios más grandes se han dado en las últimas décadas y que durante gran parte del siglo XX todos los jugadores utilizaban botines de color negro, fabricados en cuerno natural.

Eran zapatos más pesados, algo que hoy casi no tendría utilidad, pues en la actualidad los tenis se fabrican de materiales sintéticos más ligeros, resistentes al agua y que ayudan en general al rendimiento, pues potencian al golpeo, transpiración y movilidad de los portadores.

Las principales marcas en la actualidad son sin duda Nike y Adidas, que acaparan con contratos de exclusividad a los mejores jugadores del mundo. La empresa de la palomita tiene en sus filas a Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, Vinicius Jr. y más. Mientras que las tres rayas a Messi, Demebel, Barcola, Rapinha y más.

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