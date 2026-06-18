¿Por qué Memo Ochoa sería titular con México en el Mundial 2026 ante Chequia?

La Selección Mexicana consiguió una importante victoria ante Corea del Sur en la cancha del Estadio Guadalajara para amarrar su pase a la ronda de dieciseisavos de final como primer lugar del Grupo A. Guillermo Ochoa asiste a su sexta Copa del Mundo y espera tener minutos en su última aventura con el Tricolor.

Raúl Rangel ha sido el elegido por Javier Aguirre para defender la portería del Tricolor. El portero de las Chivas demostró por qué fue elegido por el técnico mexicano al realizar una doble atajada en la línea del gol para evitar que Corea del Sur igualara el marcador a escasos minutos del final del compromiso.

de aquel mítico manotazo sobre el palo de Ochoa a Neymar a la doble atajada de Raúl Rangel sobre Cho Gue-Sung en Guadalajara.



EL TALA RANGEL 🇲🇽pic.twitter.com/35boojikwM — 𝙍𝙖𝙛𝙖 𝙅𝙍🇲🇽 (@RafaJR14_) June 19, 2026

Esta es la razón por la que Memo Ochoa podría ser titular ante Chequia

Guillermo Ochoa está a la espera de tener algunos minutos en su sexta Copa del Mundo y la primera en casa. El portero del AEL Limassol podría tener actividad en el último partido de fase de grupos del Mundial 2026.

La razón por la que Memo Ochoa saldría a defender el marco del equipo de Javier Aguirre ante la escuadra europea es porque México ya está clasificado a los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA como primer lugar del Grupo A y una derrota no afecta en nada a la Selección Mexicana.

Con todo definido para México, será la oportunidad para que Guillermo Ochoa tenga minutos en el torneo internacional, además de que Chequia pelea por uno de los mejores terceros lugares y será un partido exigido para los pupilos del Vasco Aguirre.

Guillermo Ochoa llorando mientras dice que ya se va a retirar y que ya no le encuentra sentido al futbol sin la Selección Mexicana.



México tiene que ser campeón del mundo, por favor Dios. Este país se lo merece. pic.twitter.com/WyRmEj3SL1 — Roberto Haz (@tudimebeto) June 15, 2026

Memo Ochoa reveló que después de la Selección Mexicana el futbol ya no tiene sentido

Antes del partido ante Corea del Sur, Guillermo Ochoa estuvo presente en una actividad con la FIFA en la que reveló que después de retirarse de la Selección Mexicana, ya no le ve sentido seguir jugando a nivel profesional.

“La Selección de México siempre ha sido en mi carrera y mi vida mi brújula, ha sido mi dirección; yo no entiendo mi carrera sin la selección, no sé qué sería de mi carrera sin la selección yahora que terminé la selección no le veo más sentido al futbol, no le veo más sentido a seguir jugando”, expresó el guardameta.

Guillermo Ochoa está cerrando su carrera jugando en Europa y lo más probable es que termine su historia en el viejo continente, aunque aún falta tiempo para conocer esa noticia con certeza.

DCO