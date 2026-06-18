México vs Corea del Sur EN VIVO: Sigue todas las acciones del segundo partido del Tricolor en el Mundial 2026

México y Corea del Sur pisan la cancha del Estadio Guadalajara para disputar su partido correspondiente a la segunda jornada del Mundial 2026. Este partido es importante en las aspiraciones de la Selección Mexicana si quieren quedarse con el primer puesto del Grupo A.

65′- México se mantiene con bloque bajo y esperando un error del rival

México marcó su primer gol del partido gracias a Luis Romo, pero la Selección Mexicana retrasó sus líneas y aguantan las embestidas de Corea del Sur con un bloque bajo. El equipo de Javier Aguirre busca un contragolpe o error del rival para marcar el segundo tanto.

60′- Corea del Sur comienza a tener la posesión en el partido

Después del gol de México, Corea del Sur adelantó sus líneas y tienen la posesión del balón con la Selección Mexicana metida en su campo. El equipo de Javier Aguirre necesita otro tanto para no sufrir en lo que resta del compromiso.

49′- GOOOOOOOOOOOL DE MÉXICO

Kim Seung-gyu, portero de Corea del Sur, cae dentro del área, suelta la pelota y Luis Romo aprovecha el error para mandar a guardar la esférica y marcar el primer tanto de México.

48′- Jesús Gallardo casi consigue el primero de México

Jesús Gallardo se fue solo contra la portería de Corea del Sur, pero el remate del lateral del Toluca se fue por un lado de la portería de los coreanos.

45′- ARRANCA LA SEGUNDA PARTE DEL MÉXICO VS COREA DEL SUR

Los jugadores vuelven a la cancha del Estadio Guadalajara para disputar los segundos 45 minutos del compromiso. El marcador sigue 0-0, pero ambas selecciones quieren llevarse la victoria para ser líderes del Grupo A.

45′+4- Se acaba la primera parte del México vs Corea del Sur

El nerviosismo es notorio en la afición mexicana, pero el árbitro marcó el final de los primeros 45 minutos y los 22 jugadores se van a los vestidores para descansar un poco y que los técnicos realicen algunos movimientos tácticos en busca de la victoria.

45′- Se agregan 4 minutos a la primera parte

El cronómetro marca el minuto 45 y el cuarto árbitro da cuatro minutos más en el cotejo. Corea del Sur está siendo mejor que México en la cancha a segundos del final.

41′- Corea del Sur toca la puerta de México

Un pase filtrado de Corea del Sur dejó solo en el área a uno de sus delanteros, afortunadamente para México, el remate se fue muy desviado de la portería de Raúl Rangel, pero esta oportunidad sacó un susto a los aficionados aztecas.

40′- Corea del Sur comienza a tomar la iniciativa en Guadalajara

A cinco minutos de cumplir el tiempo reglamentario en el primer tiempo, Corea del Sur comienza a tomar la iniciativa en el encuentro ante México y el equipo de Javier Aguirre espera en su propio campo para recuperar la esférica.

30′- México es mejor que Corea del Sur en el partido

La Selección Mexicana está siendo superior a Corea del Sur en el partido. El equipo asiático aguanta en su campo, mientras que los mexicanos intentan llegar al marco de los coreanos.

20′- Julián Quiñones tiene la primera de peligro

Julián Quiñones remató de cabeza dentro del área de Corea del Sur, pero su remate terminó en las manos del arquero coreano. México presiona y está siendo mejor en los primeros 20 minutos.

15′- Edson Álvarez salva a la Selección Mexicana

La estrella de Corea del Sur, Heung-min Son, mandó el balón por encima del Tala Rangel y Edson Álvarez salvó la de gajos en la línea de gol. Afortunadamente el jugador coreano estaba en fuera de juego.

9′- Roberto Alvarado se lleva los aplausos del público

Corea del Sur mandó un trazo largo a la banda donde se encuentra Roberto Alvarado, pero el jugador de las Chivas fue a chocar con su rival para quitarle la pelota y ganar el saque de meta para la Selección Mexicana. La afición le reconoció la acción al ‘Piojo’.

5′- México ya tuvo dos de peligro contra el arco de Corea del Sur

México comienza a tomar la posesión del balón y el equipo de Javier Aguirre ya tuvo dos oportunidades de peligro sobre el marco de Corea del Sur que espera en su campo algún error del Tricolor.

1′- ARRANCA EL MÉXICO VS COREA DEL SUR

Arrancan los primeros 45 minutos del México vs Corea del Sur, el Estadio Guadalajara está completamente lleno para apoyar a la Selección Mexicana que quiere quedarse con el primer lugar del Grupo A con una victoria.

SE ENTONA EL HIMNO NACIONAL MEXICANO

Suena el Himno Nacional Mexicano en el Estadio Guadalajara y la afición hace vibrar el recinto en Jalisco para demostrar que la Selección Mexicana tendrá el apoyo de su gente durante los 90 minutos.

DCO