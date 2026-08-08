México extiende su dominio en Santo Domingo, a un día de la gloria

En Santo Domingo,

República Dominicana

Un día antes de que caiga el telón, la delegación mexicana vivió una jornada pletórica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con una demostración absoluta de poderío, resiliencia e historia, que mantiene al país como líder absoluto del evento.

El Tip: Con 395 metales, México rompió su marca de más preseas en una misma edición, Mayagüez 2010, con 384.

La penúltima jornada estuvo marcada por el emotivo retorno de la medallista olímpica Aremi Fuentes y una lluvia de medallas en halterofilia, boxeo, tenis de mesa, natación artística, esgrima, atletismo, vela, equitación y futbol, consolidando a México en la cúspide.

TOP 10 DEL MEDALLERO ı Foto: Especial

La halterista chiapaneca Aremi Fuentes selló su regreso a las tarimas internacionales tras conquistar dos medallas de plata en la división de los 77 kg, con marcas de 107 kg en arranque y 133 kg en envión, para un total de 240 kg.

6 mil deportistas al menos se dieron cita en la contienda

En una batalla de nivel olímpico frente a la colombiana Mari Sánchez (subcampeona en París 2024 y ganadora del doble oro), Aremi Fuentes demostró resiliencia pura. Tras superar duras lesiones y pensamientos de retiro, la chiapaneca probó que su casta de campeona sigue intacta.

LAS IMÁGENES DEL DÍA │ Natación artística, esgrima, tenis de mesa, canotaje y halterofilia destacaron ayer ı Foto: Conade, COM y Claudia Ruiz

El destino, además, la conectó de forma mágica con la leyenda de Soraya Jiménez. El mismo recinto dominicano donde Aremi compitió fue el escenario donde la eterna campeona de Sídney 2000 —quien abrió la historia de las pesas femeniles en Maracaibo 1998— ganó sus últimas platas continentales en los Panamericanos de Santo Domingo 2003.

40 deportes tuvieron atletas mexicanos en la competencia

En la rama varonil, Mauricio Canul fue bronce en la división de los 88 kilogramos después de sostener en la modal de envión 191 kilos en la tarima dominicana.

ALGUNOS MEDALLISTAS DORADOS ı Foto: Especial

En otros resultados, en tenis de mesa, Rogelio Castro fue el mejor de la región al llevarse el título individual para, después, junto a Marcos Madrid, ganar el título en dobles por 3-0 a Puerto Rico, mientras que Madrid obtuvo el bronce individual.

El Dato: México consiguió su boleto al torneo de futbol varonil de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 después de vencer 2-1 a Canadá en el Estadio Azteca, anoche.

La natación artística brindó la medalla de oro en equipos rutina libre, refrendándose como el mejor de la región, además del título de Fernanda Arellano e Itzamay González en la rutina de dueto libre, más la plata de Joana Jiménez y Diego Villalobos en dueto libre mixto.

LAS IMÁGENES DEL DÍA │ Natación artística, esgrima, tenis de mesa, canotaje y halterofilia destacaron ayer ı Foto: Conade, COM y Claudia Ruiz

En esgrima se consiguieron varios títulos por equipos tras el gran desempeño en la pista de Máximo Azueta, Tomasso Archieli y Diego Cervantes en florete varonil, y de Natalia Botello, Vanesa Chávez y Diana González en sable femenil.

El atletismo sobresalió con la medalla de oro de José Santana en los 10 mil metros planos; Andrea Velasco fue oro en salto con pértiga femenil; Jesús López terminó tercero en los 800 metros planos varonil mientras que, en la rama femenil de la misma prueba, Lorena Rangel fue plata y Verónica Ángel obtuvo el bronce. En los 3 mil metros con obstáculos, César Gómez subió al podio por la medalla de plata, en tanto que en damas Sabrina Salcedo se quedó con la plata y Arián Chia con el bronce.

LAS IMÁGENES DEL DÍA │ Natación artística, esgrima, tenis de mesa, canotaje y halterofilia destacaron ayer ı Foto: Conade, COM y Claudia Ruiz

El boxeo celebró nueve metales (1 oro, 6 platas y 2 bronces), la pelea más sobresaliente fue el protagonizado por la campeona mundial juvenil Valeria Amparán, en los 51 kilogramos, quien venció 3-2 a la venezolana Irismar Cardozo, con credenciales olímpicas, para convertirse en la nueva reina centroamericana.

Los subtítulos regionales fueron para Lupita Torres, en 57 kilogramos; Paula Hernández, en los 60 kilogramos; Darianne Hernández, en los 65 kilogramos, y Lorien Alonso, en 75 kilogramos. En la rama varonil, Hugo Barrón, en 65 kg, y Javier Cruz, en más de 90 kg, fueron plata. Los bronces estuvieron a cargo de Ariadna Gil, en 54 kg, y Abel Álvarez, en los 70 kg.

LAS IMÁGENES DEL DÍA │ Natación artística, esgrima, tenis de mesa, canotaje y halterofilia destacaron ayer ı Foto: Conade, COM y Claudia Ruiz

La Selección Nacional Sub-23 perdió en penaltis frente a Venezuela y se tuvo que conformar con la presea de plata en el futbol varonil de la justa regional. Mateo Levy hizo los dos goles del equipo azteca, que siempre estuvo en desventaja ante la Vinotinto.

LAS IMÁGENES DEL DÍA │ Natación artística, esgrima, tenis de mesa, canotaje y halterofilia destacaron ayer ı Foto: Conade, COM y Claudia Ruiz

La vela aportó una medalla de plata con Elena Oetling, subcampeona en la clase ILCA6, y un bronce con Alec Vázquez en la espectacular modalidad de Fórmula Kite. Finalmente, la equitación también sumó podios con Fernando Parroquín, flamante campeón en la final individual de salto, y Nicolás Pizarro, quien se adueñó de la medalla de bronce. Con estos resultados de nivel de élite, la delegación tricolor extiende su exitoso paso en la contienda regional caribeña.