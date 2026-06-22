¿Memo Ochoa y Santiago Giménez titulares? Los cambios que prepara México ante Chequia en el Mundial 2026

Jugadores de la Selección Mexicana celebran el gol de Luis Romo ante Corea del Sur en la Copa del Mundo 2026

La Selección Mexicana se prepara para el duelo ante Chequia en el cierre de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, cotejo en donde el equipo nacional buscará el pleno de victorias y en donde Javier Aguirre saldría con un 11 inédito en este campeonato.

De acuerdo con información de medios nacionales, el Vasco podría rotar el once inicial y poner de arranque a Guillermo Ochoa, portero que jugaría en su cuarto Mundial. Además, Johan Vásquez, Erik Lira, Jesús Gallardo, Obed Vargas.

¡Vamos juntos con todo para el cierre de esta Fase de Grupos! 🤝💚



Incondicionales, faltan sólo dos días para nuestro tercer partido en esta Copa del Mundo.🌎#SomosMéxico y lo dejaremos todo en la cancha. pic.twitter.com/5Q03NbpKwq — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 23, 2026

Posible 11 de México ante Chequia en la Copa del Mundo 2026

Guillermo Ochoa; Mateo Chávez, César Montes, Israel Reyes, Jorge Sánchez; Edson Álvarez, Obed Vargas, Luis Romos; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Santiago Giménez

La Selección Nacional de México sube tres posiciones en la Clasificación Mundial de la FIFA tras los triunfos ante Sudáfrica y Corea del Sur.



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Los movimientos de Aguirre ante Chequia

A días de enfrentar a la República Checa, para cerrar la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, la gran duda es si Javier Aguirre sacará a Raúl Rangel, de 26 años, por Guillermo Ochoa, de 40. Parece que el momento es el ideal, pues México llega con 6 puntos y está clasificado a la fase final del torneo de tres sedes.

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A Johan Vásquez le daría descanso para encarar a la ronda de eliminación directa a tope físico. Mientras que a Brian Gutiérrez sería para cuidarlo de las tarjetas, pues el mediocampista de las Chivas ya tiene una amarilla y de ver otra tendría que cumplir con el juego de suspensión en la siguiente fase.

Además, Santiago Giménez estaría viviendo su primer partido como titular al entrar por Raúl Jiménez, quien ya anotó su primer gol en una Copa del Mundo en la inauguración ante Sudáfrica.

Estas fueron las palabras del Vasco Aguirre. 🫡👏



Evolución, trabajo constante y una idea clara, así se ha construido el momento de nuestra Selección. 🇲🇽🔥#SomosMéxico pic.twitter.com/BKvmTli396 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 19, 2026

¿Cuándo juega México ante Chequia?

México enfrentará a Chequia este miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, en un duelo correspondiente a la Jornada 3 del Grupo A del Mundial 2026, con el objetivo de cerrar la fase de grupos con paso perfecto y consolidarse como líder.

La Selección Mexicana llega a este encuentro con dos victorias consecutivas, lo que le permitió asegurar su clasificación a la siguiente ronda, pero ahora busca mantener el impulso competitivo y confirmar su buen momento ante su afición.

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