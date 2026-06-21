México es el mejor equipo del Mundial 2026 y este duro dato lo comprueba

México logró quedarse con el primer lugar de su grupo a falta de una jornada en la primera fase, pero durante el Mundial 2026 se reveló un dato que demuestra que la Selección Mexicana es la mejor del torneo en la venta de las camisetas de esta edición. Esto puede ocurrir por ser el anfitrión del certamen.

Con información de Danielle Cabrera, Adidas confirmó que la camiseta de la Selección Mexicana es la más vendida entre las selecciones que patrocina la marca de las tres rayas, superando incluso a combinados como el de España y Alemania, que cuentan con estrellas como Lamine Yamal, Kai Havertz o Manuel Neuer.

🚨🇲🇽 MÉXICO ES LA MODA MUNDIAL!



Adidas confirmó que la playera de la Selección Mexicana es la más vendida entre todas las federaciones que patrocina a nivel mundial, superando incluso a Alemania y España 🇲🇽 pic.twitter.com/dMfkaKaRV2 — DnielleCabrera (@DnielleCabrera) June 21, 2026

México jugaría dos partidos más en el Estadio Azteca

Cuando un país es anfitrión de un Mundial, convierte a un estadio en su fortaleza para afrontar el torneo; en este caso, el mítico Estadio Azteca es la casa de la Selección Mexicana y donde el Tricolor podría disputar el anhelado quinto partido que tanto sueña la afición azteca.

Con el primer lugar asegurado en el Grupo A, el equipo de Javier Aguirre tendrá la oportunidad de disputar su partido de dieciseisavos de final y un posible encuentro de octavos de final en la cancha del Estadio Ciudad de México, siendo locales en ambas situaciones para ir en busca del pase a cuartos de final.

El rival del Tricolor será el tercer mejor lugar del Grupo C, E, F, H o I; a falta de una fecha, todo se puede mover y el rival de México no se definirá hasta que culmine la fase de grupos de los sectores antes mencionados.

México puede hacer historia con una victoria sobre Chequia

El equipo de Javier Aguirre tiene una oportunidad para que esta generación de futbolistas pasen a la historia del balompié mexicano, aunque no será nada sencillo, ya que Chequia busca llevarse la victoria en su último encuentro de fase de grupos.

El Tricolor nunca ha sellado una participación con paso perfecto y este año hay la oportunidad de que México culmine la fase de grupos con nueve puntos de nueve posibles, que sería la primera vez que ocurre, además de que está es la cuarta ocasión que culminan de líderes.

DCO