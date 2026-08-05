Futbolista de 24 años fallece tras ser impactado por un rayo y genera conmoción en los aficionados (VIDEO)

El futbolista Safwan Awae, elemento de un club de la Liga Tailandesa 3, falleció trágicamente tras ser alcanzado por un rayo en pleno terreno de juego durante un partido de la Copa FA de Kolok en Tailandia. Lo trágico es que, de acuerdo a diversos estudios, alrededor del 90% de las personas alcanzadas por un rayo sobreviven. A Awae le tocó ser parte del devastador 10% restante.

Awae, de tan solo 24 años de edad, se encontraba jugando con su equipo, el Yala FC, en un partido condicionado por lluvia. En redes sociales circulan videos del impactante momento en el que el rayo lo golpea.

El fuerte estruendo lo acompañó una descarga de energía y una leve cortina de humo. La persona que estaba grabando dejó de enfocar al futbolista cuando cayó el rayo. Al momento de regresar grabar a Awae, este ya se encontraba tirado en el césped boca abajo, inmóvil.

TE RECOMENDAMOS: Juegos Centroamericanos y del Caribe México golea a Panamá en las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe para avanzar a la final

Yala FC player Safwan Awae (24) has passed away following a lightning incident during a Golok FA Cup fixture in Thailand.



The global football community extends its sincere condolences to his family and club. pic.twitter.com/Ix8V6XTuBh — CUPID FC (@CUPID_FC) August 5, 2026

Uno de sus compañeros se acercó, lo volteó y lo dejó cara al cielo, pero no daba señales de vida. Otros de los elementos del Yala FC corrieron para ver a Awae. Algunas personas ya iban con los brazos en la cabeza, pues sabían de los peligroso que era el golpe del rayo.

En redes sociales diversos medios internacionales señalaron del fallecimiento de Safwan Awae. Algunas versiones apuntan que perdió la vida en el campo, otros al ser trasladado a un centro de salud cercano.

¿Por qué es mortal el impacto de un rayo?

El impacto de un rayo es letal porque introduce en una fracción de segundos una cantidad impresionante de energía en el cuerpo humano. En tan solo unos milisegundos se puede sufrir la descarga de 300 millones de voltios, temperaturas de unos 30.000 °C (cinco veces más caliente que la superficie del Sol) y una corriente de decenas de miles de amperios.

Esta descarga provoca daños inmediatos en los sistemas vitales del organismo. Lo más común es que la persona afectada sufra un paro cardíaco inmediato. También se puede sufrir un parálisis del sistema respiratorio y daño cerebral.

El fallo respiratorio es otra de las consecuencias que pueden ser fatales, ya que la descarga fríe o paraliza el centro respiratorio. De los males menores están las quemaduras internas y externas, que pueden ser de tercer grado.

aar