Castigan a Erik Lira con “calzón chino” en entrenamiento de México y el video se hace viral

El Tricolor cerrará la fase de grupos del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

La Selección Mexicana continúa con un ambiente inmejorable en su preparación rumbo al cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, y este lunes quedó demostrado con una broma que tuvo como protagonista a Erik Lira, quien recibió el llamado “calzón chino” de sus compañeros durante el entrenamiento.

En medio de una dinámica recreativa en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), el mediocampista del Cruz Azul fue rodeado por varios integrantes del plantel luego de fallar un ejercicio con balón, lo que derivó en una escena que desató risas en todo el grupo.

El “castigo” que desató las carcajadas en el CAR

Todo ocurrió durante una actividad en la que los jugadores debían evitar que el balón cayera al suelo. Cuando Lira no cumplió la consigna, sus compañeros reaccionaron de inmediato y aplicaron la tradicional broma interna del equipo.

En cuestión de segundos, el mediocampista fue sujetado por varios elementos del plantel, quienes entre risas lo levantaron mientras realizaban el conocido “calzón chino”, provocando la risa generalizada de sus compañeros y del cuerpo técnico.

La escena reflejó el gran momento anímico que vive el conjunto dirigido por Javier Aguirre, donde la presión ha dado paso a un ambiente relajado tras asegurar la clasificación.

Un Tricolor tranquilo con el liderato asegurado

Con seis puntos y el primer lugar del Grupo A ya garantizado, México afronta el cierre de la fase de grupos con la clasificación en el bolsillo, lo que ha permitido mayor soltura en los entrenamientos.

El “Vasco” Aguirre incluso analiza realizar rotaciones para el último partido, con el objetivo de dar descanso a algunos titulares y probar variantes de cara a la fase eliminatoria del Mundial 2026.

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