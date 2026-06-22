Esposa de Javier Aguirre filtra información del retiro del entrenador en plena Copa del Mundo y sacude a la selección

Javier Aguirre, en un partido de la Copa del Mundo 2026, con la Selección Mexicana

Silvia Carrión, esposa de Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexican, reveló que el estratega tiene pensando retirarse luego de la Copa del Mundo 2026, pero no es una decisión cien por ciento tomada y que se encuentra analizando otras opciones.

“Javier ha dicho que se va a retirar en su quinto Mundial, pero ya está viendo qué posibilidades hay para hacer algo en los próximos años. En fin, es su vida, es su profesión, le gusta mucho y la disfruta. Igual tiene un par de años más todavía de técnico”, dijo Carrión en charla con HOLA Américas.

Javier Aguirre durante el compromiso ante Corea del Sur en Guadalajara. ı Foto: Mexsport

Aguirre y una decisión que no ha tomado

Carrión espera que el Vasco, un hombre que ha pasado toda su vida ligado al futbol, siga dirigiendo cuando termine el Mundial Norteamérica 2026. “Yo creo que sí. Dos años pasan rápido; a ver cómo se da”, reveló.

La esposa de Javier Aguirre explicó que las ofertas que recibe el timonel de la Selección Mexicana se analizan de manera conjunta y que no tiene problema con seguir al Vasco, ya sea que decidan regresar a Europa o mantenerse en México.

Javier Aguirre lleva paso perfecto en el Mundial 2026. ı Foto: Mexsport

“Si hay algo lo valoramos juntos. Yo creo que lo que salga, lo que más nos guste a los dos también. Volver a Europa está bien, quedarnos aquí está bien. Todo está bien; lo que más nos guste y que sea una buena opción”, apuntó.

Aguirre dirige a México por tercera vez en un Mundial

Javier Aguirre se encuentra dirigiendo su tercera Copa del Mundo con la Selección Mexicana. Empezó en Corea-Japón 2002, siguió en Sudáfrica 2010 y ahora en Norteamérica 2026. En sus primeras dos experiencias llevó al Tricolor a octavos de final. En la presente edición, que es ampliada a 48 selecciones, ya está con boleto seguro en dieciseisavos de final.

El siguiente juego del Tricolor en el Mundial 2026 es ante Chequia, en el Estadio Azteca, en el cierre de acciones del Grupo A. Javier Aguirre busca un triunfo histórico para, por primera vez en la historia, terminar la primera ronda con tres victorias y pleno de 9 puntos.

Para este juego se esperan modificaciones, como una posible entrada de Memo Ochoa, quien estaría jugando en su cuarta Copa del Mundo y la que es su sexta presentación. Además, Edson Álvarez entraría en el mediocampo y Santiago Giménez podría ir de inicio.

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