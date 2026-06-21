México vs Cabo Verde en dieciseisavos de final del Mundial 2026; así sería el cruce AL MOMENTO

La Selección Mexicana amarró su pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras ganar sus dos encuentros ante Sudáfrica y Corea del Sur. El equipo que dirige Javier Aguirre ya espera a su rival para la primera ronda de eliminación directa, que podría ser Cabo Verde.

Al quedar en el primer lugar del Grupo A, el equipo de Javier Aguirre tendrá la ventaja, si así se puede llamar, de medirse ante un tercer lugar. El sinodal del Tricolor saldrá del Grupo C, E, F, H o I y de momento la mejor selección de esos cinco sectores es Cabo Verde, que lleva dos puntos tras sus dos empates ante España y Uruguay.

Cabo Verde podría convertirse en la Cenicienta del Mundial 2026

Cabo Verde está viviendo su primera experiencia en una Copa del Mundo y, tras sus dos primeros partidos, están dejando actuaciones históricas al empatar con dos potencias y, a falta de una jornada, está latente la oportunidad de avanzar como segundo puesto.

Tras igualar a dos goles con Uruguay, el equipo africano llegó a dos puntos en la competencia y su último encuentro es ante Arabia Saudita. Si llegan a sacar la victoria ante los árabes y que España derrote a los charrúas, el conjunto debutante lograría meterse a dieciseisavos de final como segundo lugar de su grupo.

Podría convertirse en la única selección debutante en este Mundial en avanzar a la primera ronda de eliminación directa, a falta de lo que hagan Curazao, Uzbekistán y Jordania en su respectivo sector.

🏆 Mundial 2026

📝 2.ª Jornada Grupo H

🗓️ 21 de Junho

🏟️ Estádio de Miami



𝗙𝗜𝗠 𝗗𝗢 𝗝𝗢𝗚𝗢

Uruguai 🇺🇾 2️⃣-2️⃣ 🇨🇻 Cabo Verde

⚽ Kevin Pina

⚽ Hélio Varela https://t.co/UZCpdeWnj1



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México avanza como primer lugar por cuarta ocasión en la historia

La Selección Mexicana consiguió por cuarta ocasión en la historia avanzar como primer lugar de su grupo en el Mundial, algo que no ocurría hace 24 años, cuando Javier Aguirre dirigió su primera Copa del Mundo al frente del Tricolor.

Las ediciones en las que México logró este hito fueron México 86, Estados Unidos 1994, Corea-Japón 2002 y Norteamérica 2026. Avanzar como líder le asegura enfrentarte a una selección más débil, aunque no en todos los casos es igual.

A falta de una fecha en la fase de grupos, Cabo Verde es el rival que enfrentaría México, pero aún falta conocer algunos resultados para que se defina oficialmente el sinodal del Tricolor en los dieciseisavos de final del torneo internacional.

DCO