Él es Yael Falcón Pérez, el árbitro argentino para el México vs Chequia de la Copa del Mundo 2026

Yael Falcón Pérez durante el duelo entre Suecia y Túnez en el Mundial 2026.

México tendrá de nueva cuenta arbitraje sudamericano en el Mundial 2026, luego de que la FIFA designó al argentino Yael Falcón Pérez como el juez central para el duelo ante Chequia, a celebrarse el miércoles 24 de junio en el Estadio Azteca, en el que será el último duelo de la primera ronda para el Tricolor.

Yael Falcón Pérez, de 37 años de edad, debutó como árbitro en 2019 en la Primera División del futbol de su país, pero 2022 fue el año en el que recibió el gafete FIFA, lo que le permitió impartir justicia en competencias internacionales.

El argentino Yael Falcón será el encargado en dirigir el partido entre México y Chequia. pic.twitter.com/zMc8XzdtBH — Rodolfo Landeros 🇲🇽 (@RodolfoLanderos) June 21, 2026

El juego entre Chequia y México será el segundo para el argentino en la Copa del Mundo 2026, luego de que estuvo en la goleada de 5-1 de Suecia sobre Túnez, cotejo que se llevó a cabo en el Estadio Monterrey.

La experiencia internacional y polémica de Yael Falcón Pérez

Hasta el momento, Yael Falcón Pérez ha dirigido 281 partidos. Cuenta con importante experiencia en el plano internacional, pues ha estado en juegos de Copa América, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Mundial de Clubes y Copa del Mundo Sub-20.

Apenas este año fue el encargado de llevar las acciones de la final del Torneo Apertura 2026 de Argentina entre River Plate y Belgrano, un partido en el que la polémica lo envolvió al señalar un penalti a favor del equipo de Córdoba por una mano al borde del área, por lo que los reclamos de la afición de los Millonarios no se hicieron esperar.

En un inicio, Yael Falcón Pérez dejó continuar la acción, pero después de ser llamado por el VAR modificó su decisión, la cual fue determinante, pues Belgrano se impuso por marcador de 3-2 en el encuentro desarrollado en el Estadio Mario Alberto Kempes.

El cuerpo arbitral completo del partido entre México y Chequia

El árbitro argentina Yael Falcón Pérez estará acompañado durante el México vs Chequia de la Copa del Mundo 2026 de sus compatriotas Maximiliano Del Yesso (Asistente 1) y Facundo Rodríguez (Asistente 2).

Por su parte, el chileno Cristian Garay será el cuarto árbitro del juego en el que el Tricolor buscará cerrar una primera fase de un Mundial con marca perfecta de nueve puntos, algo que nunca ha conseguido.

EVG