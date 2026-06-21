¡Sirenas de bronce! Equipo mexicano de natación artística brilla en prueba acrobática de Súper Final de Copa del Mundo

La Selección Mexicana de natación artística cerró con un bronce su participación en la Súper Final de la Copa del Mundo en Toronto.

La Selección Mexicana de natación artística conquistó la medalla de bronce en la prueba acrobática de la Súper Final de Copa del Mundo en Toronto, Canadá, esto después de sumar 220.5452 puntos.

El conjunto tricolor brilló con la famosa rutina dedicada al jaguar para asegurar la presea de tercer lugar, quedando solamente atrás de China (243.3207 y Japón (234.9403).

El equipo nacional estuvo integrado por Glenda Inzunza, Regina Alferez, Fernanda Arellano, Daniela Ávila, Miranda Barrera, Itzamary González, Joana Jiménez y Diego Villalobos, junto a las reservas Camila Argumedo y Carolina Arzate, bajo la dirección técnica de las entrenadoras Adriana Loftus y Ofelia Pedrero.

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¡Medalla de bronce! 🥉🇲🇽



Con su famosa rutina dedicada al jaguar, el conjunto mexicano de Natación Artística conquista el tercer lugar en la prueba acrobática de la Súper Final de Copa del Mundo.



🥇 China🇨🇳 - 243.3207

🥈 Japón🇯🇵 - 234.9403

🥉 México🇲🇽 - 220.5452 pic.twitter.com/GrTCUmMlgf — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) June 21, 2026

Así fue el fantástico desempeño de las sirenas mexicanas

Las felinas mexicanas mostraron una destacada interpretación artística, facial, corporal y técnica. Además, ejecutaron siete acrobacias de alto grado de dificultad que distinguen el vuelo de un equipo renovado para este ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Su rutina genera un impacto que va más allá del agua, al ser un llamado de auxilio para la preservación del jaguar, especie en peligro de extinción y símbolo de México.

¡Bronce para México 🇲🇽🥉!



La Selección mexicana de natación artística 🧜‍♀️🌊 se sube al podio 🥉 en la Súper Final de Copa del Mundo 🏆🌍 en la prueba de equipo acrobático



Enhorabuena chicas 🎊🤩 pic.twitter.com/Atwkd3FdkA — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) June 21, 2026

Selección Mexicana se queda cerca del podio en equipo libre y técnico

Las sirenas mexicanas ya habían dado muestras de su gran calidad en la prueba de equipo libre, en la que se quedó a un paso de las medallas al concluir en la cuarta posición.

Con la magia de sus “Cuatro Elementos”, el conjunto tricolor se quedó a solamente 1.89 unidades del podio en Toronto. Japón, Italia y Estados Unidos se subieron al podio al sumar 259.333, 248.2821 y 238.2182 puntos, de manera respectiva.

Las integrantes del equipo mexicano son Glenda Inzunza, Regina Alférez, Camila Argumedo, Fernanda Arellano, Daniela Ávila, Itzamary González, Miranda Barrera y Joana Jiménez, además de Diego Villalobos y Pamela Toscano, quienes son reservas. México también acarició el bronce en equipo técnico.

El próximo reto de la Selección Mexicana de natación artística será el próximo mes, cuando se pongan en marcha los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a celebrarse en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto.

EVG