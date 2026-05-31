El equipo mexicano de natación artística cierra su participación en la Copa del Mundo en España

El equipo mexicano de natación artística cerró con el rugido de “Jaguares” como protagonista de su rutina acrobática, siendo top 6 de la Copa del Mundo de Pontevedra, España, donde buscan una llamada de auxilio a la preservación de esta especie en peligro de extinción.

Ataviadas de felinas, y mostrando su gran interpretación artística facial, corporal y técnica, más las acrobacias de alto grado de dificultad que distinguen el vuelo del equipo tricolor, las mexicanas dirigidas por las entrenadoras Adriana Loftus y Ofelia Pedrero lanzan al mundo una alerta para crear conciencia y preservar la desaparición del jaguar, animal representativo de México.

¡MÉXICO ES DE BRONCE!



María Fernanda Arellano y Joana Jiménez conquistan el podio en la Copa del Mundo de Natación Artística en Pontevedra, España 🇪🇸.



Con una brutal puntuación de 281.6936, las mexicanas brillaron en la rutina de Dueto Técnico. ¡Orgullo nacional! 💧✨ pic.twitter.com/v4NeICnsmZ — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) May 31, 2026

En esta cuarta parada del circuito de Copas del Mundo, en jornada previa fueron medalla de plata con el equipo técnico. Y para su rutina acrobática con causa, “las jaguares” que pusieron en alto el nombre de México fueron: Glenda Inzunza, Fernanda Arellano, Camila Argumedo, Carolina Arzate, Daniela Ávila, Miranda Barrera, Itzamary González, Diego Villalobos y como reservas Joana Jiménez y Nayeli Mondragón.

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Recibieron un total de 187.7836 puntos, al tener “basemarks”, que son la penalización del panel de jueces por no ejecutar, conforme a su criterio y nuevo reglamento, el grado de dificultad declarado, sin embargo las sirenas mexicanas brillaron de extremo a extremo de la alberca para seguir entre las mejores del mundo y ser sextas de diez conjuntos.

🎥 ¡Rutina perfecta! 🤩 Y siguen entre las mejores del 🌎



MEDALLA DE PLATA 🥈 para México 🇲🇽 en equipo técnico de la Copa del Mundo de Natación Artística de Pontevedra, España 🇪🇸, sin “basemark” (penalización).



Con el tema “Bollywood”, las mexicanas recibieron 277.1583 puntos… pic.twitter.com/GXGkexdB92 — atletasmx (@atletasmxof) May 29, 2026

La medalla de oro fue para Canadá con 217.2892, la plata para España con 215.9351 y el bronce para Grecia con 203.9249.

El ciclo olímpico pasado, la mariposa monarca fue su causa y ahora el jaguar, donde al protegerlo se conservan también los bosques, las selvas y el agua, siendo un símbolo cultural y ecológico para el país, además de considerar los pueblos prehispánicos como los mayas al jaguar representación de poder y conexión con el universo.

Cabe recordar que esta rutina de “Jaguares”, es la apuesta del equipo rumbo a Los Ángeles 2028, ya les brindó la medalla de oro en el pasado panamericano y su pase a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, la cual volverán a poner a prueba en su próximo reto que será la Super Final de Toronto, Canadá, del 19 al 21 de junio.

DCO