Marcelo Bielsa presenta la lista final de Uruguay para el Mundial 2026 con 4 jugadores de la Liga MX

Con video en la que su técnico Marcelo Bielsa aparece en una bicicleta por un camino de tierra, Uruguay anunció su lista de 26 jugadores para el Mundial 2026, una que no presentó grandes sorpresas y en la que se encuentran cuatro jugadores de la Liga MX.

Se confirmaron los descartes de tres jugadores que tuvieron mucho protagonismo durante el proceso de las eliminatorias de Sudamérica: los mediocampistas Nahitan Nández y Lucas Torreira y el delantero Facundo Torres.

Dentro de los convocados figuran jugadores con los que el argentino Bielsa ha tenido discrepencias, como el delantero Agustín Cannobio, el zaguero Joaquín Piquerez y el arquero Fernando Muslera, un histórico que disputará su quinto Mundial y que volvió del retiro internacional.

26 jugadores y el sueño de un pueblo celeste 🩵 pic.twitter.com/FeEavWWlD1 — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

“Se tenía que dar la charla y se dio. Quedó todo en el pasado, porque somos dos personas que tenemos el mismo propósito: dejar a Uruguay lo más arriba posible, cada uno asumiendo el rol que tiene que asumir”, expresó Cannobio a la prensa la semana pasada.

Entre los nombres más destacados de la lista se encuentran baluartes como los volantes Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte y Giorgian De Arrascaeta, los defensores Ronald Araujo y José María Giménez y el delantero Darwin Núñez.

Como es habitual en la mayoría de las selecciones desde hace un par de mundiales, la nómina fue presentada con un video evocativo, en el que participaron celebridades uruguayas, además del propio Bielsa que mira a la cámara al final tras escuchar a una persona que exclama: “¡Vamos que somos tres millones!”.

El figura del entrenador que dirigió a Argentina en el Mundial de Corea-Japón 2002 y a Chile en Sudáfrica es aún un misterio para el público uruguayo, que en un principio apoyó su contratación y con el correr de su gestión fue ganando amigos y también enemigos, algunos de ellos en la prensa local.

Bielsa protagonizó un enfrentamiento con el goleador histórico Luis Suárez, ya retirado de la selección, tras la Copa América de 2025.

Suárez acusó al estratega argentino de desmantelar la armonía de la concentración mediante un trato “distante y deshumanizado” hacia los futbolistas y los empleados de la selección, lo que obligó a Bielsa a brindar explicaciones ante los medios.

Uruguay debutará el 15 de junio ante Arabia Saudí en Miami y después enfrentará a Cabo Verde el 21 de junio en el mismo escenario. Cerrará el Grupo H el 26 del mismo mes ante México en Guadalajara, México.

La lista final, los 26 elegidos de Marcelo Bielsa para representar al país en la Copa Mundial 📋 pic.twitter.com/9vc6eilVpo — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

Convocatoria de Uruguay

Porteros: Fernando Muslera (Estudiantes), Sergio Rochet (Internacional) y Santiago Mele (Monterrey).

Defensas: José María Giménez (Atlético Madrid), Ronald Araujo (Barcelona), Sebastián Cáceres (América), Santiago Bueno (Wolverhampton), Mathías Olivera (Napoli), Matías Viña (River Plate), Joaquín Piquerez (Palmeiras) y Guillermo Varela (Flamengo).

Centrocampistas: Manuel Ugarte (Manchester United), Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Emiliano Martínez (Palmeiras), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolás De la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (Sporting Braga), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Agustín Canobbio (Fluminense), Brian Rodríguez (América) y Maxi Araújo (Sporting).

Delanteros: Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Viñas (Oviedo) y Darwin Núñez (Al-Hilal).

DCO