Bélgica no puede con Irán y compromete su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026

Bélgica no pudo derrotar a Irán en su segundo partido en la Copa del Mundo 2026, duelo que terminó con uno menos.

La selección de Bélgica sigue sin conocer la victoria en el Mundial 2026, luego de que igualó sin goles contra Irán en Los Ángeles en la segunda jornada del Grupo G, resultado con el que compromete su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

En un encuentro en el que la figura fue el portero iraní, Alireza Beiranvand, los Diablos Rojos terminaron el duelo con un elemento menos a raíz de la expulsión de Nathan Ngoy al minuto 66. Los dirigidos por el francés Rudi García apenas suman dos puntos en la Copa del Mundo, pues en su debut igualaron con Egipto.

🟥¡A LAS REGADERAS! Le adelantaron el camino a los vestidores a Nathan Ngoy de Bélgica



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Gol anulado a Irán salva a Bélgica

Irán había abierto la pizarra al minuto 25, cuando Mehdi Taremi abatió a Thibaut Courtouis con un disparo raso de zurda en el área, en una gran jugada de pizarrón en un tiro libre.

Sin embargo, el VAR se percató de que el delantero del Olympiakos estaba en posición adelantada al momento del pase de Ehsan Hajisafi, motivo por el cual la anotación fue invalidada.

¿Contra quién es el próximo juego de Bélgica en el Mundial 2026?

Bélgica volverá a la actividad en el Mundial 2026 el próximo viernes 26 de junio, cuando se vea las caras con Nueva Zelanda en la tercera y última jornada del Grupo G.

El encuentro entre los Diablos Rojos y los All Whites tendrá como sede el Estadio BC Place de Vancouver, en Canadá, misma sede del choque de los de Oceanía contra Egipto en la segunda fecha de la Copa del Mundo.

EVG