Así son los perros robot que usan en Monterrey en pleno Mundial 2026

Los aficionados que llegaron al Estadio Monterrey para disfrutar de los partidos del Mundial 2026 no solo se encontraron con un amplio despliegue de seguridad, sino también con una escena digna de una película de ciencia ficción.

Cuatro perros robot realizan patrullajes en los accesos del inmueble como parte del operativo implementado para reforzar la vigilancia durante la Copa del Mundo.

Los dispositivos fueron captados recorriendo las explanadas y puertas de acceso del estadio, acompañando a elementos de la Guardia Nacional, policías municipales y personal de seguridad privada. Su presencia rápidamente llamó la atención de cientos de aficionados, quienes aprovecharon para fotografiarlos y grabar videos que se viralizaron en redes sociales.

PERROS ROBOTS HACEN RONDINES 🤖



Los perros mecánicos hacen rondín en los alrededores de las puertas de acceso al Estadio Monterrey, las puertas se abren a las 7.



🎥Roberto Flores pic.twitter.com/W1YbitFRvl — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) June 21, 2026

¿Cómo funcionan los perros robot del Mundial?

Los equipos forman parte de la División K9-X, creada por el municipio de Guadalupe, Nuevo León, específicamente para fortalecer las labores de prevención y vigilancia durante eventos masivos como el Mundial 2026.

Cada robot está equipado con cámaras de alta definición, visión nocturna, sistema de transmisión de video en tiempo real, comandos de voz y materiales de alta resistencia que les permiten desplazarse por terrenos complicados o ingresar a zonas potencialmente peligrosas antes que los elementos de seguridad.

Además de realizar recorridos preventivos, estos dispositivos pueden detectar comportamientos u objetos inusuales, identificar concentraciones atípicas de personas y emitir alertas inmediatas a los cuerpos de seguridad y Protección Civil para agilizar la respuesta ante cualquier incidente.

Tecnología para proteger a miles de aficionados

Las autoridades de Guadalupe adquirieron cuatro perros robot con una inversión cercana a 2.5 millones de pesos, como parte de una estrategia integral que también contempla el uso de drones, patrullas y sistemas de monitoreo inteligente.

El objetivo es que los robots sean la primera línea de inspección en situaciones de riesgo, reduciendo la exposición de los elementos de seguridad y proporcionando información en tiempo real antes de cualquier intervención.

⚽ La tecnología sigue sorprendido. Un video que circula en redes sociales mostró a los perros robot que vigilarán el Estadio Monterrey durante el Mundial. Equipados con cámaras avanzadas y sistemas de monitoreo, formarán parte del operativo de seguridad. pic.twitter.com/uZKVV991r6 — MVM (@MVMNoticias) June 15, 2026

Durante los días de actividad mundialista, los perros robot realizan patrullajes en los alrededores del Estadio Monterrey antes de la apertura de puertas, convirtiéndose en uno de los elementos más llamativos del operativo de seguridad y en una muestra de cómo la tecnología comienza a desempeñar un papel cada vez más importante en los grandes eventos deportivos internacionales.

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