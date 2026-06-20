Así fue el tempranero gol de Daichi Kamada en el Túnez vs Japón, el juego 1000 en la historia de los Mundiales (VIDEO)

Daichi Kamada festeja el primer gol del juego 1000 de los Mundiales en el Túnez vs Japón.

El japonés Daichi Kamada hizo al minuto 4 el primer gol del juego 1000 en la historia de los Mundiales de la FIFA, durante el duelo entre Japón y Túnez, mismo que se lleva a cabo en el Estadio Monterrey.

El mediocampista del Crystal Palace cerró la pinza en el área tras un servicio raso de Keito Nakamura para abatir a Aymen Dahmen, el portero de las Águilas del Cártago.

⚽🇯🇵🔥 KAMADAAAAA… ¡gol rapidísimo en el partido mil 😭💙 Japón pega primero y el estadio explota en un segundo 🚀✨#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/FEl3sSeepi — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 21, 2026

Daichi Kamada hace su segundo gol en el Mundial 2026

El conseguido ante Túnez es el segundo tanto que Daichi Kamada logra en lo que va de la Copa del Mundo 2026. El mediocampista de 29 años marcó el 2-2 con el que los nipones igualaron a Países Bajos en su debut en el certamen tripartita.

El jugador del Crystal Palace juega su segunda Copa del Mundo con Japón, pues también asistió a Qatar 2022. Sin embargo, en aquella edición no registró anotaciones.

Daichi Kamada forma parte de la selección desde 2019. Debutó con los samuráis azules el 22 de marzo de aquel año en un amistoso contra Colombia que terminó con derrota de 1-0 para los asiáticos.

EVG