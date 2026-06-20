Él es Eloy Room, el portero de Curazao que fue el héroe para el histórico empate ante Ecuador en el Mundial 2026

Eloy Room, portero de Curazao, fue el jugador del partido en el 0-0 ante Ecuador en el Mundial 2026.

Eloy Victor Room es el portero de la selección de Curazao que este sábado consiguió su primer punto mundialista en la historia, al igualar 0-0 contra Ecuador en la segunda jornada del Grupo E del Mundial 2026, duelo en el que el arquero de 37 años fue el héroe de los caribeños con sus 15 atajadas durante los 90 minutos del juego.

Nacido en la ciudad de Nimega, en Países Bajos, el experimentado guardameta defiende los tres postes del Miami FC de la USL Championship, la liga de futbol de Segunda División de Estados Unidos.

Eloy Room debutó como futbolista profesional con el Vitesse el 8 de marzo de 2009, en la derrota por 1-0 a manos del Volendam, al entrar de cambio al minuto 13 por Piet Velhuizen, quien tuvo que abandonar la cancha por lesión.

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El largo camino de Eloy Room

En junio de 2013, el Vitesse cedió a Eloy Room al Go Ahead Eagles, donde solamente estuvo una campaña, pues en 2014 volvió para al club en el que debutó para desplazar de la titularidad a Piet Velhuizen.

En 2017 se unió a las filas del PSV Eindhoven y dos años más tarde comenzó una aventura en la MLS con el Columbus Crew, club en el que estuvo hasta 2023, año en el que volvió al Vitesse por una campaña.

Eloy Room se fue a Bélgica en el verano de 2024 para unirse a la plantilla del Cercle, escuadra a la que dejó en 2025 para volver a Estados Unidos, pero no a la MLS, sino a la Segunda División de aquel país con el Miami FC.

‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️



Eloy Room acaba de firmar el mayor número de paradas realizadas por un portero (15), en un mismo partido, en TODA la historia de la Copa del Mundo (más un tiro al palo), para terminar IMBATIDO.



Tim Howard realizó 16 paradas contra Bélgica el 1 de julio de… pic.twitter.com/9lKjuu20Gn — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 21, 2026

La experiencia de Eloy Room con Curazao

Ha pasado ya poco más de una década desde que Eloy Room forma parte de la selección de Curazao, con la que debutó el 5 de junio de 2015 en un encuentro amistoso contra Trinidad y Tobago.

Hasta el momento, el veterano portero ha disputado 72 partidos con la ola azul. Ha recibido 78 goles, incluidos los siete que le hizo Alemania en el debut de la escuadra de la Concacaf en el Mundial 2026, el primero al que clasificaron los curazoleños en su historia.

La mayor parte de los juegos que Eloy Room ha disputado con Curazao han sido en competencias de la Concacaf o eliminatorias mundialistas, pues solamente 13 de ellos fueron de carácter amistoso.

EVG