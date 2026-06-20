México recibe inesperada noticia durante el Mundial 2026 que motiva de cara al partido ante Chequia

México ya tiene su boleto para los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y las dos victorias que consiguieron ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México y frente a Corea del Sur en la cancha del Estadio Guadalajara le dieron algunos puntos a la Selección Mexicana en el ranking FIFA.

“La Selección Nacional de México escaló tres posiciones en la más reciente Clasificación Mundial Masculina de la FIFA, popularmente conocida como Ranking. El equipo dirigido por Javier Aguirre pasó del lugar 14 al número 11″, informaron en un comunicado.

Con los dos resultados positivos en la Copa del Mundo, la Selección Mexicana llegó a 1,721.78 puntos para colocarse a un escalón del top 10. El Tricolor logró colocarse por encima de Colombia y Estados Unidos.

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La Selección Nacional de México sube tres posiciones en la Clasificación Mundial de la FIFA tras los triunfos ante Sudáfrica y Corea del Sur.



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México puede hacer historia si gana su último encuentro ante Chequia

La Selección Mexicana quedó en el primer lugar de su grupo por cuarta ocasión en una Copa del Mundo. A falta de un juego, el equipo de Javier Aguirre podría firmar una participación histórica en un Mundial.

En toda la historia, el Tricolor nunca ha terminado una fase de grupos con paso perfecto, es decir, que México nunca ha ganado sus tres partidos en la justa y este 2026 esa racha puede terminar si logran llevarse un triunfo ante la escuadra europea en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Aún falta saber lo que ocurrirá entre mexicanos y checos, pero conseguir un hito histórico está latente para esta generación que está defendiendo los colores de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo del 2026.

México seguirá jugando en el Estadio Azteca

México tiene la ventaja de ser local en esta edición de la Copa del Mundo por ser anfitrión y dos de sus juegos de la fase de grupos los llevaron a cabo en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Como el equipo de Javier Aguirre terminó en el primer lugar del Grupo A tendrá la oportunidad de disputar su encuentro de dieciseisavos de final en el Estadio Azteca y tener el apoyo de toda su afición durante un compromiso que es muy importante para ir en busca de una posible participación en cuartos de final.

DCO