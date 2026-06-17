La fe también juega el Mundial 2026: el Niño Dios ya viste la playera de la Selección Mexicana

El Niño Dios fue vestido con el uniforme que utilizará la Selección Mexicana frente a Corea del Sur como parte de una tradición que comenzó en el Mundial de 1970.

La fiebre mundialista también llegó a uno de los recintos religiosos más emblemáticos del país. A unos días del segundo partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México vistió al tradicional Niño Dios con el uniforme del Tricolor, una expresión de fe popular que desde hace décadas acompaña al equipo nacional cada vez que disputa una Copa del Mundo.

La imagen, ubicada en el Altar de los Reyes, porta la indumentaria que México utilizará en su compromiso frente a Corea del Sur: camiseta blanca, short verde, tenis deportivos y un balón de futbol. El recinto informó que aficionados, familias y visitantes han acudido para realizar oraciones por el desempeño de la Selección Mexicana y también para fotografiarse con esta peculiar representación mundialista.

En la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, la devoción y la pasión mundialista volvieron a cruzarse de la manera más curiosa: el Niño Dios apareció vestido con la playera de la Selección Mexicana, como ocurre cada cuatro años desde 1970, cuando comenzó esta peculiar… pic.twitter.com/VB4QFHTGBL — CABECERA / EL TIMBRE (@cabeceramx) June 17, 2026

Una tradición que acompaña al Tricolor

Aunque para muchos visitantes resulta una curiosidad, vestir al Niño Dios con los colores de la Selección Mexicana no es una práctica reciente. La tradición comenzó en 1970, cuando México organizó por primera vez una Copa del Mundo, y desde entonces se ha mantenido como una manifestación que combina la religiosidad popular, el sentido de identidad nacional y la pasión por el futbol.

Para esta edición 2026, una familia donó a la Catedral los tres uniformes oficiales que utilizará el combinado mexicano durante el torneo, además de tenis y balones, con el propósito de que la imagen cuente con la indumentaria completa conforme avancen los partidos.

Oraciones antes del duelo contra Corea del Sur

Con el encuentro frente a Corea del Sur cada vez más cerca, la Catedral Metropolitana se convirtió en un punto de reunión para quienes buscan expresar su apoyo al equipo nacional desde la fe. Durante el horario habitual del recinto, de 9:00 a 17:30 horas, los visitantes pueden acercarse al Altar de los Reyes para rezar, observar la imagen o tomarse una fotografía.

Mientras la Selección Mexicana prepara uno de sus compromisos más importantes de la fase de grupos, en el corazón del Centro Histórico también se vive el Mundial. Ahí, entre vitrales, altares y oraciones, el Tri ya cuenta con un respaldo muy particular: el de quienes esperan que la ilusión futbolera también encuentre eco en la fe.

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