Padre buscador pide a la Selección Mexicana ganar el Mundial 2026: “Mi anhelo es verlos campeones con mi hijo”

Gustavo Hernández pidió al Tricolor aprovechar el alcance del Mundial 2026 para visibilizar la búsqueda de personas desaparecidas en el país.

La ilusión que despierta la Selección Mexicana durante el Mundial 2026 motivó a Gustavo Hernández a convertir el futbol en un llamado por la búsqueda de su hijo.

El padre de Abraham Zeidy Hernández del Razo, desaparecido desde 2024, envió una carta abierta a los 26 convocados del Tricolor y a la Federación Mexicana de Futbol para pedir que aprovechen su alcance mediático y ayuden a visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta el país.

En la misiva, Hernández explicó que dejó su trabajo, su ciudad y su vida cotidiana para dedicarse por completo a localizar a su hijo. Aunque confesó que también sueña con ver campeona a la Selección Mexicana, aseguró que ese deseo está ligado a un anhelo aún mayor.

Hoy le vine a entregar a la selección mexicana de futbol una carta:@miseleccionmx los ojos del mundo están sobre ustedes, les ruego que ocupen su voz y su corazón para que todos conozcan los nombres y la historia de nuestros hijos desaparecidos.



1/2 pic.twitter.com/lfIfj5cnHY — Gustavo (@GustavoHdezhdez) June 16, 2026

“Mi mayor anhelo es verlos campeones con mi hijo de regreso en casa”, escribió el padre buscador, quien sostuvo también que los futbolistas representan una voz con enorme influencia dentro y fuera de México.

Por ello, les pidió “sumar un granito de arena” para que miles de familias puedan mantener visibles las fichas de búsqueda de sus seres queridos durante la Copa del Mundo.

Piden al Tri ayudar a visibilizar la crisis

Gustavo Hernández recordó que, junto con otros colectivos, ha intentado aprovechar la atención internacional que genera el Mundial para difundir los casos de personas desaparecidas. Sin embargo, denunció que en distintas ocasiones les impidieron ingresar con mantas y fichas de búsqueda a los alrededores de los estadios.

Según expuso en la carta, las familias buscadoras han enfrentado restricciones cuando buscan hacer visibles sus exigencias durante los eventos relacionados con el torneo, pese a que su intención es mantener la protesta de manera pacífica.

“Ustedes son héroes nacionales... tienen un gran poder para ayudar a las familias que buscamos a nuestros desaparecidos”, señaló.

Si mi muchacho estuviera aquí, les juro que gritaría sus goles y celebraría sus victorias como siempre lo hacía.



Ayúdenos a encontrarlos.



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El padre también recordó que, de acuerdo con cifras oficiales, en México existen más de 133 mil personas desaparecidas, una realidad que, aseguró, no debe quedar fuera de la conversación mientras el país concentra la atención del mundo por el Mundial.

Un llamado que trasciende el futbol

Más allá de los resultados deportivos, Hernández afirmó que su carta busca que los seleccionados miren hacia una de las principales crisis humanitarias del país. Consideró que la exposición de la Copa del Mundo representa una oportunidad para que las familias buscadoras sean escuchadas por millones de personas.

Mientras el Tri continúa su participación en el Mundial 2026, la petición de Gustavo Hernández coloca al futbol como un espacio desde el que también pueden impulsarse causas sociales y humanitarias, con la esperanza de que la visibilidad contribuya a encontrar a quienes siguen desaparecidos.

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