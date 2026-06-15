Son Heung-min, la estrella de Corea que conquistó a México antes del Mundial 2026; ¿Conoce su relación con el país?

Son Heung-min, estrella de Corea del Sur, es conocido por su cercanía con los aficionados.

A pocos días del esperado duelo entre México y Corea del Sur en la Copa del Mundo 2026, una de las imágenes más comentadas fuera de las canchas tuvo como protagonista a Son Heung-min. El capitán surcoreano fue captado en una taquería de Guadalajara disfrutando de algunos de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana, una escena que rápidamente se volvió viral entre aficionados y medios internacionales.

De acuerdo con los reportes surgidos en Guadalajara, Son acudió junto a familiares y algunos integrantes de la delegación coreana a un restaurante de la colonia Americana, donde probó tacos al pastor, tacos de arrachera y guacamole durante uno de los días libres otorgados por el cuerpo técnico.

🚨🌎 𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔 Heung-Min Son y la Selección de Corea del Sur estuvieron fascinados de comer tacos alrededor de Guadalajara antes de su próximo partido contra México.



“Pidieron tacos al pastor, chicharrón y guacamole”, dijo uno de los meseros. 🌮🇰🇷 pic.twitter.com/sRkX1jF0Zv — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 14, 2026

La escena no sorprendió a quienes han seguido de cerca la carrera del futbolista. Desde su llegada a Los Ángeles FC en 2025, Son ha mostrado una gran afinidad por la cultura mexicana y por la comunidad latina que lo rodea en California.

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Recientemente, en su visita a Puebla para un encuentro ante Cruz Azul correspondiente a la “Concachampions”, Son Heung-min fue captado comiendo tacos junto a sus compañeros, tras eliminar a La Máquina.

@espndeportes La técnica de Son Heung-min para comer tacos: 10/10 🌮❤️ (vía Tacos El Remolkito - elremolkito/IG) ♬ original sound - ESPN Deportes

El futbolista más famoso de Corea del Sur

Hablar de Son Heung-min es hablar del rostro más reconocido del futbol surcoreano en el mundo. Nacido en Chuncheon en 1992, construyó una carrera brillante en Europa tras su paso por Hamburgo, Bayer Leverkusen y, especialmente, el Tottenham Hotspur, donde se convirtió en una de las máximas figuras de la Premier League.

Capitán de Corea del Sur y referente absoluto de su generación, Son disputa en 2026 su cuarta Copa del Mundo, consolidado como uno de los futbolistas asiáticos más importantes de todos los tiempos.

Su llegada a la MLS con Los Ángeles FC también fortaleció su vínculo con la afición mexicana, que suele acompañar masivamente los partidos en California y que rápidamente lo adoptó como una de sus figuras favoritas.

La marca de moda que creó fuera de las canchas

Lejos del césped, Son también ha desarrollado una faceta empresarial. En 2022 lanzó NOS7, una marca de ropa y estilo de vida cuyo nombre combina su apellido escrito al revés (“SON”) con el número 7 que lo ha acompañado durante buena parte de su carrera.

La firma apuesta por prendas de estilo urbano y diseño minimalista, muy populares en Corea del Sur. Aunque todavía no cuenta con una distribución importante en América Latina, la marca se ha convertido en uno de los proyectos personales más exitosos del delantero surcoreano.

Además de NOS7, Son ha colaborado con firmas internacionales como Burberry, Calvin Klein y Tumi, consolidando una imagen que trasciende el futbol.

México, una conexión que viene de antes del Mundial

La relación de Son con México no comenzó en Guadalajara. Durante la Concacaf Champions Cup 2026, el delantero visitó ciudades como Puebla para disputar partidos con LAFC, experiencia que le permitió convivir de cerca con la afición mexicana.

Incluso en algunos de esos encuentros recibió ovaciones de aficionados rivales y muestras de cariño que llamaron la atención en Corea del Sur.

Ya durante el Mundial, el apoyo se hizo evidente en Guadalajara, donde parte de la afición local celebró cada intervención del atacante durante el triunfo de Corea del Sur sobre República Checa.

Ahora, más allá de los tacos, las fotografías y el cariño de los aficionados, Son Heung-min sigue siendo la principal amenaza para la Selección Mexicana para su el tercer duelo entre aztecas y coreanos en una Copa del Mundo.

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