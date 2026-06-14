¡ES BELLÍSIMO! Así sería el diseño del Trionda para la gran final del Mundial 2026 (FOTOS)

El Mundial 2026 apenas comienza, pero algunos detalles para la fase final del torneo comienzan a revelarse, como el diseño del Trionda que se utilizará en las semifinales y la final de la Copa del Mundo. Las fotos que circulan en redes sociales muestran el balón del torneo con colores neutros y un diseño que quita los elementos de las tres sedes.

En las imágenes que circulan en internet se puede ver que las formas donde están el águila, las estrellas o la hoja de maple cambiarán por el nombre de las ciudades que reciben las semifinales, la final y el partido por el tercer lugar, que son: Miami, Dallas, Atlanta y Nueva York/Nueva Jersey.

El color del balón también cambia a negro con detalles en dorado y rojo, además de que trae la leyenda “Trionda Final Pro”, aunque los relieves seguirán teniendo al águila, las estrellas y la hoja de maple.

𝗔𝗱𝗶𝗱𝗮𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝘂𝗽 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗕𝗮𝗹𝗹 𝗟𝗲𝗮𝗸𝗲𝗱 - 𝗡𝗲𝘄 𝗜𝗺𝗮𝗴𝗲𝘀



Thanks to football collector Christopher Carrera, we have new images of the Adidas Trionda 2026 World Cup final soccer ball. pic.twitter.com/oWbajbGEZA — Footy Headlines (@Footy_Headlines) June 14, 2026

¿En qué estadio se jugará la final de la Copa del Mundo 2026?

Por primera vez en la historia, el Mundial se juega en tres países con 48 selecciones y algunos cambios dentro de los partidos, como la pausa de hidratación, la cual implementó la FIFA para tener un corte comercial más durante los compromisos.

La FIFA tenía tres estadios en mente para que recibieran la final de la Copa del Mundo, que eran el recinto de Dallas, Atlanta y New York/New Jersey; al final, el estadio al noroeste de Estados Unidos fue el ganador para albergar el compromiso definitivo del Mundial 2026.

La casa de los Giants de Nueva York y de los Jets se convertirá en una sede mundial del futbol cuando llegue el 19 de julio para definir al nuevo campeón del mundo. Por su parte, el Estadio Dallas y el de Atlanta serán los encargados de recibir las semifinales del certamen.

La tecnología que tiene el Trionda para ayudar en el juego

El Trionda no solo es un balón más de la Copa del Mundo, si no que fue creado con una tecnología avanzada para poder ayudar en diferentes cuestiones a los árbitros o a los equipos.

El balón del Mundial 2026 puede medir la velocidad, el trayecto, la rotación y el efecto que un jugador le pone a la pelota después de un disparo o un pase, todos estos datos se envían al VAR y también ayuda a los árbitros a marcar el fuera de juego cuando la de gajos marca la línea.

DCO