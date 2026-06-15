¡Oficial! Enrique el ‘Perro’ Bermúdez revela el destino de una estrella de la Selección Mexicana tras el Mundial 2026

Jugadores de la Selección Mexicana celebran un gol contra Sudáfrica en la Copa del Mundo 2026.

El veterano narrador Enrique el ‘Perro’ Bermúdez dio a conocer en sus redes sociales que el defensa Israel Reyes jugará en la Serie A con la Roma, esto tras finalizar la participación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

“Contratado por @OfficialASRoma, suenan las campanas en #AutlandelaGrana por Israel Reyes!!”, escribió el experimentado cronista de TUDN en su cuenta de X, publicación con la que confirmó un rumor que ha sonado fuerte en las últimas semanas.

Concluye etapa de Israel Reyes en América

A falta de que la Roma y el Club América confirmen lo revelado por el ‘Perro’ Bermúdez, la etapa del zaguero tapatío con las Águilas llegaría a su fin después de tres años.

El nacido en El Grullo, Jalisco, llegó a las filas del equipo azulcrema como refuerzo para el Torneo Clausura 2023, procedente del Puebla.

Israel Reyes se convirtió en un elemento importante del América desde su llegada al cuadro capitalino, siendo fundamental en la zona baja como defensa central o como lateral derecho durante las siete campañas que formó parte de las Águilas.

¿Cuántos títulos ganó Israel Reyes con el América?

Israel Reyes ganó seis títulos con el América en los tres años que ha formado parte de la entidad de Coapa, con la que formó parte del histórico tricampeonato de la Liga MX, el primero que un club consigue en la era de los torneos cortos.

El seleccionado nacional de 26 años de edad también cosechó un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Campeones Cup; estos tres trofeos fueron en el segundo semestre de 2024.

Israel Reyes, el único americanista en la Selección Mexicana

Israel Reyes es el único futbolista del América de los 26 que representan a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, torneo que organizan en conjunto México, Canadá y Estados Unidos.

El otro jugador que Javier Aguirre tenía contemplado era el portero Luis Ángel Malagón, quien no pudo asistir a la justa debido a una rotura del tendón de Aquiles.

Israel Reyes fue titular en el debut de México en la Copa del Mundo 2026, en la que el Tricolor derrotó 2-0 a Arabia Saudita en el partido inaugural.

EVG