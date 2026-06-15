Francia vs. Senegal: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo I de la Copa del Mundo 2026

Francia y Senegal se encuentran por segunda vez en un Mundial.

Francia debutará este martes 16 de junio ante Senegal en el Grupo I del Mundial 2026 y el partido podrá seguirse en México a través de ViX Premium, plataforma que tendrá la transmisión del encuentro programado para disputarse en el Estadio New York/New Jersey de East Rutherford.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps inicia una nueva aventura mundialista con la obligación de pelear por el título. Después de conquistar el Mundial de Rusia 2018 y alcanzar la final en Qatar 2022, los galos vuelven a aparecer entre los principales favoritos para levantar la Copa del Mundo.

Del otro lado estará Senegal, una de las selecciones africanas más competitivas de los últimos años y que buscará repetir la hazaña conseguida en Corea-Japón 2002, cuando sorprendió al mundo derrotando precisamente a Francia en el partido inaugural de aquella edición.

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Francia llega como candidata al título

La selección francesa mantiene una de las plantillas más poderosas del torneo. Encabezados por Kylian Mbappé, los europeos cuentan además con figuras consolidadas como Ousmane Dembélé, Michael Olise, Ibrahima Konaté, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué y Rayan Cherki.

Los dirigidos por Didier Deschamps finalizaron invictos las eliminatorias europeas y llegan al torneo con la misión de volver a una final mundialista. Además, el técnico francés afronta uno de sus últimos grandes retos al frente de la selección nacional.

Francia comparte el Grupo I junto a Senegal, Noruega e Irak, por lo que sumar tres puntos en el debut podría ser clave para encaminar la clasificación a la siguiente ronda.

Senegal quiere repetir una noche histórica

Los Leones de la Teranga llegan con la intención de convertirse en una de las sorpresas del torneo. El combinado africano mantiene una base experimentada liderada por Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Idrissa Gana Gueye y Moussa Niakhaté.

Además, existe un antecedente que alimenta la ilusión senegalesa. En el Mundial de 2002, Senegal derrotó 1-0 a Francia en uno de los resultados más impactantes en la historia de las Copas del Mundo.

Ahora, más de dos décadas después, ambos equipos vuelven a encontrarse en una Copa del Mundo con objetivos muy distintos, pero con la misma necesidad de comenzar con el pie derecho.

Mbappé vs. Mané, el gran atractivo del debut

El encuentro reunirá a dos de los futbolistas más importantes de la última década. Mientras Kylian Mbappé buscará liderar a Francia hacia un nuevo título mundial, Sadio Mané intentará comandar una nueva hazaña africana.

Con Noruega e Irak también en la pelea por los boletos del Grupo I, el resultado de este partido podría comenzar a definir el panorama de una de las zonas más atractivas de la fase de grupos.

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