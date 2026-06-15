¿De dónde es Yasin Ayari, el jugador de Suecia que anotó gol ante Túnez?

Este domingo 14 de junio se jugó el partido Suecia-Túnez, donde el cuadro escandinavo goleó 1-5 a sus sus contrincantes. Frente al estadio de Rayados en Monterrey, el primer gol lo logró meter Yasin Ayari.

El mediocampista de Brighton fue quien inauguró la lluvia de goles antes de los 10 minutos del partido, aunque decidió no celebrar el haber anotado debutó a que su papá había nacido en el país africano, por lo que decidió guardar respeto a sus raíces.

¡PIDIÓ PERDÓN POR METER GOL! 😳



🇸🇪 Yasin Ayari acaba de marcarle un golazo a Túnez, pero el jugador pidió perdón, ya que su papá es de ahí.



No lo celebró por respeto. 👏 pic.twitter.com/zDHZxSQOoj — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 15, 2026

¿De dónde es Yasin Ayari?

Yasin Abbas Ayari nació en Estocolmo el 6 de octubre de 2003, por lo que actualmente tiene 22 años de edad. Mide 1.72 metros y pesa 69 kilos. Es un futbolista sueco que juega en la demarcación de centrocampista para el Brighton & Hove Albion F. C. de la Premier League.

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El 7 de junio, anunció que su pareja y él recibieron a su bebé, Angelina Nalanie, con una tierna postal donde aparece la recién nacida con un pañalero color claro, en la imagen blanco y negro.

Tras jugar en varias categorías inferiores de la selección, finalmente hizo su debut con la selección de fútbol de Suecia en un partido amistoso contra Finlandia que finalizó con un resultado de 2-0 a favor del combinado sueco tras los goles de Christoffer Nyman y Joel Asoro

El 14 de junio de 2026, en su primer partido en una Copa del Mundo, marcó dos de los cinco goles con los que Suecia derrotó a Túnez. Frente a la primera anotación, el joven bajó la cabeza y ofreció disculpas a la afición de Túnez.

Cabe mencionar que en un momento, Yasin recibió la invitación para participar en Túnez en un mundial pasado, pero rechazó dicha invitación. Su padre siempre ha apoyado su decisión sobre jugar por Suecia, aunque el futbolista no olvida las raíces de su padre.

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