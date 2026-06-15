Alemania, la selección con más goles en Mundiales

Alemania arrancó la Copa del Mundo 2026 con paso arrollador al humillar 7-1 al debutante Curazao, equipo que compitió por poco más de 20 minutos, pero que se vio superado por la calidad de los jugadores teutones. Este resultado convierte a los europeos en la selección más goleadora del torneo, con 239, uno más que el segundo lugar, Brasil.

A lo largo de la historia los alemanes son la selección que más veces han apabullado en un partido del Mundial. La última vez fue en 2014 ante la anfitriona Brasil (7-1) y la primera en 2002, cuando superaron 8-0 a Arabia Saudita.

El Dato: Manuel Neuer igualó a Antonio Carbajal como los únicos porteros en la historia que han disputado partidos en cinco Copas del Mundo.

La mayor diferencia de dianas con la que Die Maschine (La Maquinaria) en español) ha ganado es ocho, ante la escuadra asiática. Las victorias ante los sudamericanos y los centroamericanos fueron de seis tantos de ventaja.

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Desde 1930 a la actualidad dos selecciones han ganado por nueve goles. La extinta Yugoslavia derrotó 9-0 Zaire en Alemania 1974, mientras que Hungría despachó 9-0 a Corea del Sur y 10-1 a El Salvador en los Mundiales de Suiza 1954 y España 1982, respectivamente.

Alemania, Hungría y Uruguay son las selecciones que encabezan el apartado de las victorias más abultadas de la competencia. Yugoslavia, Suecia, España, Polonia y Turquía completan el listado.

El triunfo de Die Germanen (Los teutones) en Norteamérica 2026 es llamativo también por el rival, ya que Curazao se encuentra jugando por primera vez el Mundial. Se trata del país de menor población y territorio en acceder al certamen de la FIFA.

68 juegos ha ganado Alemania en el torneo

La Ola Azul no tuvo la mejor de las suertes al debutar contra la tetracampeona del orbe, que con goles de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (doblete), Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav sumó sus primeros tres puntos.

“Esto no es una desgracia. Creo que aún podemos estar orgullosos”, dijo tras el cotejo el entrenador de Curazao, Dick Advocaat. “Esto tiene que ver con la alegría de la gente en Curazao… Puede ser cuestión de mi edad, pero es cuando la emoción sale a la superficie. En realidad (llorar) no me gusta… pero la alegría de la gente es fantástica”.

FELIX NMECHA, tras el primer gol de la Mannschaft, ayer ı Foto: AP y Reuters

El descuento llegó gracias a Livano Comenencia, quien hizo historia al convertirse en el primer jugador curazoleño en marcar en la fiesta más grande del futbol. La anotación de Comenencia fue el empate 1-1 y llegó al 21′, después que Nmecha abrió el marcador al 6′.

El futbolista del FC Zürich de la Superliga de Suiza puso a soñar a todo un país con una actuación decorosa, pero pasada la media hora de juego, el combinado europeo apretó el acelerador para dejar en claro las distancias entre una selección y otra.

“El gol fue absolutamente fantástico para todos nosotros, también para la nación; es más historia que se está haciendo. El primer gol anotado en el escenario mundial, es simplemente fenomenal y todos estamos agradecidos de haber estado aquí para vivirlo con toda la gente en el estadio”, apuntó el extremo Kenji Gorré, jugador del Maccabi Haifa .

La pura presencia de la Selección de Curazao en Norteamérica 2026 es memorable. Bajo el mando del veterano entrenador Dick Advocaat superaron la fase de clasificación en Concacaf al terminar mejor posicionada que Jamaica. En el Mundial comparten el Grupo E con los representantes de Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.

La Ola Azul cuenta con un equipo lleno de jugadores no nacidos en su territorio. De los 26 futbolistas de su nómina, 25 son originarios de Países Bajos, lo que explica parte de su ascenso en las eliminatorias de la Concacaf. El nivel no es el mismo cuando toca enfrentarse con una potencia internacional.

El equipo centroamericano no aguantó mucho tiempo cuando Alemania se puso seria. Los goles empezaron a caer uno tras otro. Los de la UEFA recuperaron la ventaja gracias a un gran cabezazo de Nico Schlotterbeck. Havertz aumentó la ventaja con un penalti, el primero de sus dos festejos en el campo texano. Brown y Undav ayudaron al triunfo.

Fueron más de 50 minutos de un constante dominio de los teutones, que confiaron en el proyecto de Julian Nagelsmann, director técnico de 38 años de edad, quien los comanda desde 2023.

Nagelsmann sobrevivió en el banquillo teutón pese a la eliminación ante España en los cuartos de final de la Eurocopa 2024, en donde Alemania fue anfitriona. La Roja venció 2-1 en tiempo extra y a la postre sería la monarca.

NATHANIEL BROWN celebra su anotación en Houston, ayer ı Foto: AP y Reuters

En Houston se dio un inicio sólido para Die Mannschaft (el equipo), que después de dos ediciones debuta con victoria en una Copa del Mundo. Se estrenaron con derrotas ante Japón y México en Qatar 2022 y Rusia 2018, respectivamente.

La responsabilidad de dirigir a Alemania es enorme. Se trata de una de las escuadras que más ediciones del torneo ha disputado, además de ser el segundo máximo ganador con cuatro estrellas, detrás de Brasil con cinco; por lo tanto, a Julian Nagelsmann no le queda mucho crédito.

La primera estrella que conquistaron fue en Suiza 1954 venciendo a Hungría, que a su vez representó su primer título oficial. La segunda conquista llegó como anfitriones superando a Países Bajos. Las últimas dos coronas se dieron en Italia 1990 y Brasil 2014, dando cuenta de Argentina en ambas finales.

En el Mundial pasado, en Qatar 2022, los alemanes se fueron eliminados en la fase de grupos, al quedar debajo de Japón y España, los que avanzaron a octavos de final. Por el momento ya sumaron sus primeras tres unidades en Norteamérica 2026. Su siguiente duelo es ante Costa de Marfil.