Suecia golea a Túnez en Monterrey y asume el liderato del Grupo F de la Copa del Mundo 2026

Suecia se impuso a Túnez en el primero de cuatro juegos que Monterrey recibe en la Copa del Mundo 2026.

La selección de Suecia tuvo una noche redonda en Monterrey, donde goleó 5-1 a Túnez en su debut en la Copa del Mundo 2026, en el primer juego que el estadio de Rayados recibe en el torneo. Los Azul y Amarillo tomaron el liderato del Grupo F, luego de la igualada entre Japón y Países Bajos.

Yasin Ayari, mediocampista del Brighton, inauguró el marcador antes de los 10 minutos de tiempo corrido, cuando al 7’ sacó un trallazo fuera del área tras un intento previo de Viktor Gyökeres que desvió el meta Mouhib Chamakh. Ayari no festejó su anotación, esto debido a que su papá nació precisamente en la nación africana, lo que fue un gesto lleno de sentimentalismo y respeto.

😮‍💨 ¡QUÉ GOOOOOOOL! ISAK NO PERDONA Y AMPLÍA LA VENTAJA SUECA 🥶🥅#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/uwyhrFRJfV — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 15, 2026

🚨🇹🇳 ¡¡¡GOL DE TÚNEZ!!! ⚽️🔥



🎯 REKIK SE ELEVÓ Y METIÓ UN CABEZAZO IMPARABLE. ¡HAY PARTIDO! 😱🥅#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/5EDmIvf4sZ — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 15, 2026

La escuadra escandinava aumentó la diferencia al minuto 30 y lo consiguió por conducto de su principal estrella, Alexander Isak, luego de que el delantero del Liverpool definió con un disparo raso y colocado que hizo inútil el lance del cancerbero de las Águilas del Cártago.

Túnez reacciona antes del descanso, pero Suecia liquida en el complemento

Túnez recortó distancias en el tramo final de la primera parte, después de que Omar Rekik marcó al minuto 43 con un remate de cabeza, tras girar el cuello a servicio de Hannibal Mejbri.

El tunecino Rani Khedira fue el primer amonestado del cotejo al minuto 54 por una falta sobre Jesper Karlstrom.

🚨🤯 ¡¡¡NOOOO, QUÉ ERROR!!!



🎁 El defensor regaló la pelota y GYÖKERES DIJO: ¡GRACIAS! ⚽️🔥🇸🇪#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/QJcnALSJ0P — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 15, 2026

🚨🇸🇪 ¡¡¡SIEMPRE SÍ, GOOOOOOOL!!!



🤯 Después de la revisión, el cuarto de Suecia SUBE AL MARCADOR ⚽️🔥#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/gQyWogG6BX — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 15, 2026

Poco tiempo después los suecos lograron su tercera diana de la noche en Nuevo León. El artífice fue Viktor Gyökeres, quien anotó con un tiro cruzado de derecha a pase de Alexander Isak, quien aprovechó un monumental error de Ellyes Skhiri en la salida del seleccionado africano.

Mattias Svanberg consiguió el cuarto de los suecos minuto 84 en una acción que fue revisada por el VAR por posible posición adelantada. Yasin Ayari consiguió su doblete con un portento de gol al clavar el esférico al ángulo al sexto minuto de compensación.

¿Contra quién van Suecia y Túnez?

Túnez volverá a jugar en el estadio de los Rayados del Monterrey el próximo sábado 20 de junio por la noche, cuando enfrente a Japón en el que será el partido 1000 en la historia de la competencia más importante de la FIFA.

Ese mismo día, pero más temprano, Suecia chocará ante Países Bajos en un atractivo encuentro que tendrá al Estadio Houston como sede.

EVG