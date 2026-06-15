¿De dónde es Zion Suzuki, el portero de Japón?

Como cada año, el Mundial está lleno de diversidad incluso en los equipos de cada selección nacional, como es el caso de Japón, donde Zion Suzuki sorprende y genera dudas sobre su nacionalidad.

Y es que su apariencia no coincide con la del resto de sus compañeros, por lo que el público se preguntaba si en verdad es japonés o en caso de no serlo, saber de dónde viene en realidad el famoso.

“Gracias por su apoyo. Todavía aquí”, señaló en una publicación que realizó Zion Suzuki en sus redes sociales después del partido del domingo entre la selección nipona y Países Bajos, donde lograron remontar y empatar.

¿De dónde es el portero de Japón, Zion Suzuki?

El futbolista japonés nació en Newark, Estados Unidos el 21 de agosto de 2002. Es de padre ghanés y madre japonesa; fue al poco tiempo de su nacimiento que su familia se mudó a la ciudad de Urawa en Japón.

Su nombre es una referencia al Monte Sion, cerca de Jersualén. Mide 1.90 y pesa alrededor de 93 kilos Con 23 años de edad, es el portero de Japón en el Mundial 2026 y se trata de su debut en una Copa del Mundo.

Fue en el año 2022 que debutó en la selección de Japón, en un encuentro con Asia Occidental de 2022 contra Hong Kong. Además disputó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Zion Suzuki ha sido abordado por equipos de gran renombre como el Manchester United en 2023, el cual él rechazó para permanecer en el Urawa Red Diamonds para seguir su proceso de formación.

Se consolidó en el futbol japonés y levantó tres títulos antes de dar el salto al futbol europeo. Ahora, defiende la portería del Parma Calcio en la Serie A, en la que se sigue consolidando y acumulando experiencia, en una exigente competencia de fútbol europeo.

Se mantiene bastante activo en sus redes sociales como Instagram, donde cuenta con 164 mil seguidores con quienes comparte principalmente imágenes de su participación en diversos partidos, así como colaboraciones.

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