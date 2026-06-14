Futbol internacional

Japón rescata empate ante Países Bajos en vibrante duelo en el inicio del Grupo F de la Copa del Mundo 2026

Japón vino de atrás ante Países Bajos en dos ocasiones para conseguir un punto tras una vibrante igualada 2-2 en el primer juego de ambas selecciones en la Copa del Mundo 2026

Daichi Kamada consiguió el 2-2 de Japón ante Países Bajos en el debut de ambos en la Copa del Mundo 2026.
Daichi Kamada consiguió el 2-2 de Japón ante Países Bajos en el debut de ambos en la Copa del Mundo 2026. Foto: Reuters
Por:
Enrique Villanueva

Japón vino dos veces de atrás ante Países Bajos en su debut en la Copa del Mundo 2026, para conseguir un empate 2-2 después de un vibrante partido en el estadio de los Vaqueros de Dallas, duelo con el que se puso en marcha la actividad del Grupo F.

Los dirigidos por Ronald Koeman fueron superiores en el primer tiempo sobre unos nipones que tuvieron su primera ocasión de peligro en la recta final del mismo, con un disparo de Keito Nakamura que pasó rozando el arco defendido por Bart Vertbruggen.

Los goles llegan en una vibrante segunda mitad

Los goles llegaron hasta el complemento y el encargado de destapar la lata fue Virgil van Dijk, defensa del Liverpool, para poner al frente a Países Bajos con un remate de cabeza en el área al minuto 51, a centro de Ryan Gravenberch. El balón pegó en el poste antes de ingresar a la portería.

TE RECOMENDAMOS:
Lewis Hamilton festeja su triunfo en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, su primero en la F1 después de casi dos años.
Automovilismo

¿Cuándo fue la última vez que Lewis Hamilton había ganado un Gran Premio de Fórmula 1?

Japón reaccionó rápido y consiguió el tanto de la igualada al 57′ con una gran definición de Keito Nakamura, quien abatió al meta neerlandés con un tiro raso de derecha.

Sin embargo, Crysencio Summerville le devolvió la ventaja a los Tulipanes con un zurdazo por abajo al minuto 64, tras ser asistido por Ryan Gravenberch.

Japón no se dio por vencido y de nueva cuenta logró el empate, esta ocasión al minuto 88 con un remate de cabeza de Daichi Kamada, en un tiro de esquina.

EVG

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
El equipo femenil de tiro con arco consigue medalla de plata.
Tiro con Arco

Equipo femenil mexicano consigue medalla de plata en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026


Google Reviews