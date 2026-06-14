Japón rescata empate ante Países Bajos en vibrante duelo en el inicio del Grupo F de la Copa del Mundo 2026

Daichi Kamada consiguió el 2-2 de Japón ante Países Bajos en el debut de ambos en la Copa del Mundo 2026.

Japón vino dos veces de atrás ante Países Bajos en su debut en la Copa del Mundo 2026, para conseguir un empate 2-2 después de un vibrante partido en el estadio de los Vaqueros de Dallas, duelo con el que se puso en marcha la actividad del Grupo F.

Los dirigidos por Ronald Koeman fueron superiores en el primer tiempo sobre unos nipones que tuvieron su primera ocasión de peligro en la recta final del mismo, con un disparo de Keito Nakamura que pasó rozando el arco defendido por Bart Vertbruggen.

¡GOLAZO DE PAÍSES BAJOS! ¡YA LE GANAN A JAPÓN! 🇳🇱



Virgil van Dijk pone el 1-0 con un cabezazo bien colocado. #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/6QfDrZJ1LU — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 14, 2026

¡ESTÁS LOCO, KUBO! ¡QUÉ GOLAZO TE ACABAS DE MANDAR! 🥵



Derechazo de media distancia inatajabale#ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/G7aYv3frUu — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 14, 2026

Los goles llegan en una vibrante segunda mitad

Los goles llegaron hasta el complemento y el encargado de destapar la lata fue Virgil van Dijk, defensa del Liverpool, para poner al frente a Países Bajos con un remate de cabeza en el área al minuto 51, a centro de Ryan Gravenberch. El balón pegó en el poste antes de ingresar a la portería.

Japón reaccionó rápido y consiguió el tanto de la igualada al 57′ con una gran definición de Keito Nakamura, quien abatió al meta neerlandés con un tiro raso de derecha.

¡GOLAZO DE PAÍSES BAJOS! ¡GOLAZAZO!



¡Estan jugando por ver quién anota el mejor gol! #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/forfTQ0piX — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 14, 2026

¡GOOOL DE JAPÓN! ¡GOOOOL DEL EMPATE! 😱😱💥



Kōki Ogawa pone el 2-2. ¡Están dando un partidazo! #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/QKoOE3xRm5 — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 14, 2026

Sin embargo, Crysencio Summerville le devolvió la ventaja a los Tulipanes con un zurdazo por abajo al minuto 64, tras ser asistido por Ryan Gravenberch.

Japón no se dio por vencido y de nueva cuenta logró el empate, esta ocasión al minuto 88 con un remate de cabeza de Daichi Kamada, en un tiro de esquina.

EVG