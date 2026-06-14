¿Cuándo fue la última vez que Lewis Hamilton había ganado un Gran Premio de Fórmula 1?

Lewis Hamilton festeja su triunfo en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, su primero en la F1 después de casi dos años.

Lewis Hamilton no ganaba un Gran Premio de Fórmula 1 desde el 28 de julio de 2024, cuando consiguió su último triunfo con Mercedes al obtener el primer lugar del Gran Premio de Bélgica de aquella temporada. Este domingo 14 de junio puso fin a esa racha al lograr su primera victoria con Ferrari.

El heptacampeón del mundo tuvo que esperar 686 días para subirse a lo más alto del podio después de una carrera del serial, al culminar líder del Gran Premio de Barcelona-Cataluña, con lo que por fin supo lo que es ganar desde que se unió a las filas del Cavallino Rampante en la Campaña 2025.

¿Cuántas victorias tiene Lewis Hamilton en la F1?

Con la conseguida este 14 de junio, Lewis Hamilton llegó a 106 carreras ganada en su carrera como piloto de Fórmula 1, la cual comenzó con la escudería McLaren en 2007.

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El volante británico ha conseguido el primer lugar en el 27 por ciento de los Grandes Premios que ha corrido, habiendo competido hasta el momento en 387.

¿En qué lugar va Lewis Hamilton en la F1 2026?

La victoria cosechada en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña le permitió a Lewis Hamilton aumentar su cosecha a 115 unidades, con las cuales se colocó en el segundo lugar del campeonato de pilotos, solamente atrás del joven italiano Kimi Antonelli.

El siete veces campeón del orbe está a 41 puntos del volante de Mercedes, quien encabeza la clasificación en la Temporada 2026 de la Fórmula 1.

A message from Lewis to you ❤️🇪🇸 pic.twitter.com/jLghYYVAk6 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 14, 2026

Lewis Hamilton superó en la tabla a su compatriota George Russell, de Mercedes, quien con el segundo lugar conseguido en tierras españolas llegó a 106 puntos en el campeonato.

¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de la F1 2026?

La actividad de la F1 2026 se reanudará el último fin de semana de junio, en el que está programado el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring.

La cita en suelo austriaco se llevará a cabo del viernes 26 al domingo 28 del sexto mes del año. Lewis Hamilton buscará otro triunfo que le permita acercarse más al líder Kimi Antonelli.

EVG



