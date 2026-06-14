Lewis Hamilton logra su primera victoria con Ferrari en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña de F1; Checo es 14

Se vivió un momento histórico en la F1 luego que Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, su primera conquista con los colores de Ferrari. El piloto inglés ya tenía dos victorias en carrera sprint, pero por fin consigue subir a lo más alto del podio en una carrera principal.

Tras casi dos años Hamilton consiguió el triunfo en la F1. La última vez que había ocurrido fue el 28 de julio de 2024, cuando cruzó primero la línea a cuadros en el Gran Premio de Bélgica.

Por su parte, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez terminó en el lugar 14, logrando culminar otro Gran Premio y quedando mejor parado que su compañero de equipo, quien salió de la pista por problemas técnicos.

Podio en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña de F1

Lewis Hamilton George Russell Lando Norris

Luego de largar segundo, Hamilton rompe una larga sequía sin ganar dentro de la Fórmula 1. El podio en Barcelona-Cataluña lo completaron George Russell y Lando Norris, segundo y tercero, respectivamente. A Andrea Kimi Antonelli se le escapó el podio en el cierre de la competencia.

Antonelli, quien iba tercero, tuvo mala suerte a cuatro vueltas del final de la carrera y quedó fuera. El coche del piloto italiano se paró, en la vuelta 62, en una de las curvas de la pista estorbando un poco el paso de los otros competidores, provocando un safetycar.

El joven volante de Mercedes exigió mucho su coche defendiendo a Lando Norris, quien estaba cuarto y al acecho. Hamilton se vio beneficiado en una salida de pits al colocarse delante de George Russell.

Carrera de abandonos en Barcelona

El Gran Premio de Barcelona-Cataluña de F1 tuvo cuatro abandonos, siendo el más doloroso el de Fernando Alonso, quien muy probablemente corrió por última vez dentro de la máxima categoría motor frente a su gente.

Here's the moment Hamilton pitted and came out ahead of Russell 👇#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/6IN4Q0ccVD — Formula 1 (@F1) June 14, 2026

“Probablemente esta sea mi última carrera en Barcelona. Quiero agradecer a todo el mundo. Intentaré disfrutar el fin de semana”, comentó Nano, quien abandonó en Barcelona por una falla en el motor en su Aston Martin.

Otro piloto que paso un mal trago debido a un desperfecto en su automóvil fue Valtteri Bottas. Los frenos de su auto no funcionaron, lo que representa un grande problema pues se puede

La siguiente carrera de la F1 es en el Gran Premio de Austria, que se realiza el domingo 28 junio a las 7:00 horas, tiempo del centro de México.

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