George Russell gana la pole del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de F1; Checo Pérez saldrá 19

Se vivió la qualy del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de F1 y en un cierre de locura el británico George Russell se quedó con la pole para la carrera, venciendo a su compañero y líder de la categoría, Andrea Kimi Antonelli.

Antonelli estuvo cerca de quedarse con el primer puesto de la salida, pero Russelle se mostró implacable y el italiano terminó tercero. El segundo lugar de la parrilla es para Lewis Hamilton, que sigue demostrando un buen nivel con Ferrari.

RUSSELL TAKES POLE IN BARCELONA!! 🇪🇸🎉



A MIGHTY LAP FROM GEORGE 💪#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/J0EaZl5mE3 — Formula 1 (@F1) June 13, 2026

El piloto mexicano Sergio Pérez, como se está haciendo costumbre, volvió a tener complicaciones de ritmo en la clasificación y no logró entrar en Q2. Checo fue 19 y saldrá desde el fondo de la parrilla de salida.

En la última sesión de vivió una bandera roja luego de un choque de Charles Leclerc en uno de los muros de contención. El piloto monegasco se fue de lleno ante las barreras, pero a pesar de lo aparatoso que fue el accidente salió caminando por su propio pie.

Orden de salida del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de F1

1: Russell

2: Hamilton

3: Antonelli

4: Norris

5: Verstappen

6: Hadjar

7: Piastri

8: Lawson

9: Hulkenberg

10: Leclerc

11: Lindblad

12: Bortoleto

13: Colapinto

14: Gasly

15: Bearman

16: Sainz

17: Ocon

18: Albon

19: Checo

20: Bottas

21: Stroll

22: Alonso

QUALIFYING CLASSIFICATION



Russell on pole, Hamilton on the front row with Antonelli and Norris just behind



Can't wait for Sunday's race! 🤩#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/ICfPdmvQrY — Formula 1 (@F1) June 13, 2026

Cambios en España en la F1

De 1991 hasta 2025 la carrera en el Circuito de Barcelona-Cataluña fue conocido como el Gran Premio de España, pero todo cambió para este año.

Ahora se llama Gran Premio Barcelona-Catalunya, mientras que el nombre de GP de España se ha asignado a la nueva carrera que se celebrará por primera vez en Madrid en septiembre.

El futuro de la carrera de Barcelona estuvo en duda hasta que la F1 anunció en febrero un acuerdo para seguir celebrándola, pero cada dos años, alternándose con el GP de Bélgica. La carrera de Barcelona se disputará en 2028, 2030 y 2032.

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