Fernando Alonso, leyenda de la F1, ve cerca el retiro: “mi última carrera”

El piloto español Fernando Alonso comentó que posiblemente este fin de semana sea la última vez que participe dentro del Gran Premio de Barcelona-Catalunya de F1, dejando ver que su trayectoria en la máxima categoría del deporte está cerca de llegar a su fin.

“Probablemente esta sea mi última carrera en Barcelona”, dijo Nano. “Quiero agradecer a todo el mundo. Intentaré disfrutar el fin de semana”, agregó el volante ibérico, quien actualmente corre para Aston Martin.

Se espera que miles de aficionados españoles acudan para ver a Fernando Alonso, quien en el Gran Premio de Mónaco consiguió su primer punto del 2026.

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Fond memories for Fernando 🥹



The two-time world champ picks his favourite race in Barcelona 🤩#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/LR0EKUlgbp — Formula 1 (@F1) June 11, 2026

Desde 1991 hasta el año pasado, la carrera en el circuito ubicado a media hora en coche de Barcelona se llamó Gran Premio de España.

Ahora se llama Gran Premio Barcelona-Catalunya, mientras que el nombre de GP de España se ha asignado a la nueva carrera que se celebrará por primera vez en Madrid en septiembre.

El futuro de la carrera de Barcelona estuvo en duda hasta que la F1 anunció en febrero un acuerdo para seguir celebrándola, pero cada dos años, alternándose con el GP de Bélgica. La carrera de Barcelona se disputará en 2028, 2030 y 2032.

Antonelli lidera la F1

George Russell llegó a la temporada como el presunto piloto líder de Mercedes, con su equipo fabricando el mejor coche tras una revisión del reglamento, y parecía perfectamente situado para competir por el campeonato mundial después de ganar la carrera inaugural del año en Australia.

Ahí fue cuando su compañero de equipo de segundo año, Kimi Antonelli, lo superó y sacudió el circuito de la Fórmula 1. Antonelli ha hecho historia en la F1 en varios aspectos esta temporada. Con 19 años, se convirtió en el piloto más joven en lograr la pole camino de su primera victoria en China, y después pasó a ser el líder de puntos más joven de la F1 tras ganar en Japón.

El italiano de cabello abundante siguió adelante, arrasando con el triple aliterativo de Miami, Montreal y Mónaco para sumar cinco triunfos consecutivos e igualar la racha de victorias más larga jamás lograda por el líder histórico de triunfos en la F1, Lewis Hamilton.

Ahora intentará conseguir seis de seis en el Gran Premio Barcelona-Catalunya, recientemente rebautizado, la carrera antes conocida como el GP de España.

“Sobre el campeonato, en realidad no me estoy preocupando”, comentó Antonelli el jueves en el circuito de Montmeló. “Sé la oportunidad que hay sobre la mesa y quiero aprovecharla al máximo, pero al mismo tiempo no quiero correr una carrera pensando en eso.

“Quiero disfrutar el fin de semana lo máximo posible y conducir lo más rápido posible, y al final de la temporada veremos dónde estamos”.

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