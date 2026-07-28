México supera las 50 medallas en Juegos de Santo Domingo

En Santo Domingo,

República Dominicana

La delegación mexicana mantiene su hegemonía en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, en los que ya rebasó la barrera de las 50 medallas después de tres días de competencia.

La apertura de actividades en el ciclismo de pista, remo y taekwondo rescataron una notable cosecha dorada que mantiene al país en la cima del medallero general, por arriba de Colombia y Cuba.

El Dato: “Juntos Haremos Historia” es el lema del evento en la capital de República Dominicana, donde 37 países participan hasta la culminación del mismo el 8 de agosto.

La mayor dosis de emoción se concentró en el velódromo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Pese a las complejas condiciones del recinto, una pista de cemento sin techo, los ciclistas mexicanos dominaron el óvalo con dos preseas de oro en pruebas de velocidad por equipos.

En la categoría varonil, la terna integrada por Ridley Malo, Ismael Verdugo y Jafet López impuso condiciones de manera espectacular. Por su parte, el equipo femenil, compuesto por Jessica Salazar, Yuli Verdugo y Daniela Gaxiola, ratificó su nivel internacional al colgarse el metal dorado tras superar al exigente representativo de Colombia.

57 disciplinas hay en la competencia regional

La cosecha en la pista se completó con dos medallas de plata en persecución por equipos. El conjunto femenil encabezado por Yarely Acevedo junto a Sofía Arreola, Antonieta Gaxiola y Andrea Robles se subió al segundo escalón del podio. En la categoría varonil, Ignacio Prado, Ricardo Peña, Sebastián Ruiz y Ulises Castillo emularon el resultado.

El taekwondo aportó gloria gracias al mexiquense Iker Casas, oro en la división de los -80 kg tras vencer por 2-0 al colombiano Miguel Trejos. El equipo sumó además las platas de Leslie Soltero (-67 kg) y Karla Rodríguez (-62 kg), así como los bronces de Fabiola Villegas (-57 kg) y Rubén Nava (-74 kg).

LAS IMÁGENES DEL DÍA ı Foto: Claudia Ruiz y Conade

Iker Casas dijo que la medalla de oro representa “salir de un bache”, al argumentar problemas de salud mental que pudo superar gracias al apoyo de su familia y su novia Fernanda, integrante del equipo mexicano de natación artística.

“Es una medalla con la que me estoy demostrando que no estoy atorado ya, que estoy creciendo, he entenado mucho, tiene muchas dedicatorias”. Asimismo, comentó que “haré todo lo que sea necesario para lograr el objetivo que son los anhelados Juegos Olímpicos y lograr una medalla olímpica para mi país”.

LAS IMÁGENES DEL DÍA ı Foto: Claudia Ruiz y Conade

El remo continuó su paso firme. La multimedallista Kenia Lechuga volvió a brillar en la final individual W1x para agenciarse el oro, hazaña replicada por Alexis López en la categoría M1x. Adicionalmente, Natasha Landsmanas aportó una presea áurea en wakeboard, mientras que el rugby femenil rescató una plata tras caer ante Colombia, y el judo sumó tres bronces por medio de Diego Díaz, Alexis Esquivel y Sergio del Sol.

57 disciplinas hay en la competencia regional

Guadalupe Montaño, multicampeona de la Olimpiada Nacional de Conade, ganó el metal de bronce en ajedrez.

LAS IMÁGENES DEL DÍA ı Foto: Claudia Ruiz y Conade

La actividad deportiva subirá de ritmo hoy con el inicio de natación y las preliminares de clavados. También se disputarán medallas en ajedrez, bádminton, boliche, ciclismo de pista, esquí acuático, gimnasia rítmica, trampolín, golf, patinaje, tenis, tiro con arco, judo y taekwondo.

LAS IMÁGENES DEL DÍA ı Foto: Claudia Ruiz y Conade

Respecto a la inédita medalla de plata del equipo de polo acuático femenil, en una final cardiaca en la que México perdió su racha perfecta al caer 11-10 ante Colombia, la jugadora Ana Julia Ramírez destacó el logro: “Hemos luchado como hemos podido. Hay poco apoyo, pero espero que tras este resultado histórico el waterpolo femenil mejore”.

LAS IMÁGENES DEL DÍA ı Foto: Claudia Ruiz y Conade

También rompió estereotipos de género: “Hay pensamientos de que el waterpolo es para hombres y hemos demostrado que no es así”. Ramírez, con experiencia en la liga de España, resaltó el orgullo de guiar a una base juvenil.