Ana Paula Vázquez se cuelga medalla de plata en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026

Ana Paula Vázquez se subió al podio por segunda vez en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026. La arquera mexicana logró meterse a la final individual en la modalidad de arco recurvo, en la que se enfrentó a la china Zhu Jingyi para definir a la campeona del certamen.

La atleta oriunda de Ramos Arizpe, Coahuila, se midió ante la italiana Roberta Di Francesco en las semifinales, a quien venció 6-0 para asegurar una medalla en la segunda parada de las Copas del Mundo de Tiro con Arco.

¡PLATA PARA MÉXICO! 🥈🇲🇽

Ana Paula Vázquez se queda con el subcampeonato en arco recurvo tras una final de infarto ante China en la Copa del Mundo de Antalya 2026.

¡Es su SEGUNDA medalla del certamen!

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En la final, Ana Paula Vázquez se vio las caras con la ya antes mencionada Zhu Jingyi, quien complicó a la mexicana en el enfrentamiento por la medalla de oro y terminó derrotando a la atleta de nuestro país por marcador de 7-3.

Cabe recalcar que en la primera parada de la Copa del Mundo en Puebla 2026, la arquera china también se llevó la presea de primer lugar en la Angelópolis y en esta segunda edición del torneo internacional volvió a repetir en lo más alto del podio.

La cuarta Copa del Mundo de Tiro con Arco se celebrará en Madrid, España, del 7 al 12 de julio, así que el conjunto mexicano seguirá en Europa hasta que se lleve a cabo la Gran Final de Copas del Mundo, la cual se disputará en Saltillo, Coahuila, el 12 y 13 de septiembre.

DCO