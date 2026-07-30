Santi Gimenez y una devaluación de menos de 40 mdd desde 2023

El presente que vive Santiago Giménez en su carrera está lleno de incertidumbre y de descenso en su nivel futbolístico y en el valor en el mercado, pues recientemente tiene un costo de 20.6 millones de dólares, pero alcanzó su pico más alto en 2023 cuando, según Transfermarkt, estaba tasado en 57.3 millones de dólares. Por lo tanto, en tres años se devaluó un poco menos de 40 millones de dólares.

Después de una campaña muy discreta con el Milan y un lamentable Mundial con México, el futuro deportivo de Santiago Giménez puede cambiar drásticamente antes del cierre del mercado de fichajes, pues reportes de medios internacionales lo ponen en la órbita de dos clubes de la Serie A de Italia.

Con información de Calciomercato, Santi Giménez se encuentra en la lista de posibles fichajes del Lazio y la Fiorentina, clubes que están en búsqueda de jugadores para mejorar su rotación de plantilla, y ahí puede entrar el ariete mexicano, quien sufrió una lesión de tobillo en el último duelo de México en la Copa del Mundo.

Según portales especializados, el valor de mercado de Santiago Giménez es de alrededor de 20 millones de dólares, un precio considerable si tomamos en cuenta que viene de una campaña de cero anotaciones en la Liga Italiana y su reciente lesión.

Santiago Giménez se lastimó con la Selección Mexicana en el partido contra Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Terminó en el césped, y este incidente complica su regreso al equipo italiano.

Se dice que estaría de regreso en los terrenos de juego hasta finales de agosto; si ningún equipo lo ficha, permanecerá en el Milan y deberá empezar a ganarse su titularidad, pero no será sencillo.

Una vez recuperado, Giménez sería el suplente de Gonçalo Ramos, delantero de Portugal que llega al Milan para ser el titular. El mexicano deberá competir con el lusitano, y la idea sería que tenga actividad de agosto a enero, para que el club rojinegro lo pueda vender.

Giménez no ha correspondido a las expectativas en el Milan, donde ha quedado mucho a deber, y tiene solamente siete goles en todas las competencias, habiendo disputado 37 compromisos y seis asistencias.

El Bebote llegó a Italia desde el Feyenoord, donde fue uno de los mejores delanteros de Países Bajos, con grandes actuaciones, como los duelos ante el Bayern Múnich en la Champions League. Sin embargo, quedó demostrada la diferencia de niveles entre una liga y otra, pues con el cuadro de la Eredivisie anotó 65 dianas en 105 compromisos.

Se espera que el delantero pueda encontrar equipo de manera rápida; si no, su destino podría ser la banca, y deberá esperar a ganarse un lugar para sumar minutos.

Santiago Gimenez

Edad: 25 años

Posición: delantero

Estatura: 1.82 m

Peso: ­79 kg