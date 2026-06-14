F1: Así va el Campeonato de Pilotos 2026 tras el GP de Barcelona-Cataluña y la victoria de Lewis Hamilton

Se corrió una nueva cita de la Temporada 2026 de la Fórmula 1, el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, una carrera histórica por la victoria 106 de Lewis Hamilton y en donde el líder del Campeonato de Pilotos, Andrea Kimi Antonelli, no terminó en el podio.

Con la victoria Hamilton llegó a 115 puntos como segundo lugar de la clasificación. Pese a terminar fuera de la carrera, el italiano Antonelli aún lidera con 156 unidades. El tercer lugar del Campeonato es para George Russell con 106 puntos. Por su parte, el campeón defensor de la F1, Lando Norris, fue tercero con su McLaren en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña y se encuentra en el quinto sitio con 73 unidades.

Así marcha el Top 10 del campeonato de pilotos

Posición-Piloto-Equipo-Puntos

1-Kimi Antonelli-Mercedes-156

2-Lewis Hamilton-Ferrari-115

3-George Russell-Mercedes-106

4-Charles Leclerc-Ferrari-75

5-Lando Norris-McLaren-73

6-Oscar Piastri-McLaren-68

7-Max Verstappen-Red Bull-55

8-Pierre Gasly-Alpine-41

9-Isack Hadjar-Red Bull-34

10-Liam Lawson-Racing Bulls-26

Hamilton corta racha sin victoria en F1

Lewis Hamilton, el siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1, terminó 19 segundos adelante de George Russell, quien fue superado por el piloto de Ferrari por una impecable estrategia en boxes para salir delante del británico de Mercedes.

“Muchas gracias por ayudarme a lograr este sueño. Gracias a todos por esforzarse tanto en casa, gracias a mi familia y a mis aficionados, que siguen recordándome quién soy. No podría haberlo hecho sin ustedes”, dijo Hamilton por radio

Cuando se le preguntó a Hamilton cómo califica esta victoria, la cual puso fin a una racha de 40 carreras sin ganar, comentó: “Todas son especiales a su manera, pero esta es otra cosa”.

“Vi a Ferrari tener todo este éxito cuando era más joven y me preguntaba cómo sería ganar en este auto. Y ahora se ha hecho realidad”, agregó el volante británico luego de su triunfo en España.

Checo Pérez sigue sin sumar puntos

El piloto mexicano Checo Pérez desafortunadamente sigue sin poder sumar puntos con Cadillac, equipo que debuta en la Fórmula 1 y que ha tenido muchos problemas con sus coches, pues semana a semana tienen contratiempos.

La carrera pasada, en el Gran Premio de Mónaco, había sumado el primer punto histórico de Cadillac, pero una penalización de 10 segundos por parte de la FIA lo bajó del sitio 10 al 15 y, por consecuencia, le quitaron su punto.

En Barcelona-Cataluña el piloto tapatío no tuvo mejor suerte, ya que terminó en el lugar 14 luego de varias descalificaciones.

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