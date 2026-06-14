Lewis Hamilton gana con Ferrari en España; los números que dejó su histórica carrera en la F1

Lewis Hamilton celebra su triunfo en el GP de Barcelona-Cataluña de F1 con Ferrari

La espera fue larga para Lewis Hamilton, pero valió la pena. Casi dos años después el piloto inglés volvió a ganar una carrera en F1 (y no solo un sprint) al terminar primero en el Gran Premio de España-Cataluña, logrando su triunfo 106 en la historia.

Hamilton, siete veces campeón de la Fórmula 1, regresó a la cima del podio por primera vez desde el 28 de julio de 2024, en el Gran Premio de Bélgica. También le dio a Ferrari su primer triunfo desde el Gran Premio de la Ciudad de México de 2024, cuando ganó el español Carlos Sainz.

Con su primera victoria desde el Gran Premio de Bélgica de F1 en julio del 2024, cuando aún estaba en Mercedes, Hamilton elevó su récord de triunfos a 106 victorias en su carrera.

Hamilton ganó por séptima vez en España, pero primera desde 2021. La carrera desde 1991 se conoció como GP de España, pero ahora es el Gran Premio de Barcelona-Cataluña. El nombre de GP de España se le asignó a la cita en Madrid, que debuta en septiembre.

Los números que dejó el triunfo de Hamilton en Barcelona

106 victorias en total

84 victorias con Mercedes

21 victorias con McLaren

1 victoria con Ferrari

30 Grandes Premios pasaron para ganar con Ferrari

7 victorias en el GP de Barcelona (máximo ganador del circuito)

Primer podio británico en la F1 desde 1968

Hamilton domina la F1 en Barcelona

Lewis Hamilton extendió su dominio en Barcelona dentro de la Fórmula 1 con su séptima victoria, pero la primera desde 2021. El piloto británico estaba esperando por mucho tiempo volver a estar en lo más alto del podio.

Con 41 años de edad, Hamilton vivió un 2025 de más bajas que altas con Ferrari al no conseguir estar entre los tres mejores tiempos de ninguna carrera. Ganó una sprint, pero no es lo mismo.

Ferrari optó por una estrategia de tres paradas para darle a Hamilton neumáticos más frescos en una pista que es conocida por ser dura con el caucho. Las ruedas más rápidas le permitieron colarse por delante de Russell, quien, al igual que Antonelli, estaba en un plan de dos paradas, cuando un poco de suerte lo selló para Hamilton.

La detención del Aston Martin de Fernando Alonso provocó la salida de un coche de seguridad virtual, y Ferrari llamó a Hamilton para su última parada mientras sus rivales no podían apretar el ritmo, y salió en la punta con un juego fresco de neumáticos.

Al ver que Hamilton se escapaba, a Russell le quedó proteger su posición de Antonelli. Habían batallado antes en la carrera, antes de que Antonelli se colara por delante con cuatro vueltas por disputarse.

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