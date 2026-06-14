Equipo femenil mexicano consigue medalla de plata en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026

Ana Paula Vázquez, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz realizaron un estupendo trabajo en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026. El equipo femenil se llevó la medalla de plata en la modalidad de arco recurvo para que la delegación azteca terminara la participación con siete preseas en su cuenta.

Las tres arqueras mexicanas saben lo que es participar en torneos de esta magnitud, ya que son medallistas olímpicas en París 2024 y las Copas del Mundo les funcionan para afinar sus detalles de cara a lo que será la próxima justa veraniega que se disputará en Los Ángeles 2028.

Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz lo dieron todo en una final ante China.

Cayeron con la frente en alto 3-5 en la Copa del Mundo.



¡Estas mujeres son de una categoría gigante! Déjales tu ❤️ por poner el nombre de México en lo alto. pic.twitter.com/96vbSxR9XD — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) June 14, 2026

En la final el equipo mexicano femenil se enfrentó ante el combinado de China, una final que fue muy reñida y terminó 5-3 a favor del equipo asiático, quienes se quedaron con la medalla de oro en Antalya 2026.

Para llegar a la pelea por la medalla de oro, el conjunto mexicano se midió ante Gran Bretaña, Japón y Corea del Sur. Esta es la segunda presea para las arqueras en la Copa del Mundo, pues lograron un bronce en el evento pasado que se llevó a cabo en Puebla.

La cuarta Copa del Mundo de Tiro con Arcose celebrará enMadrid, España,del 7 al 12 de julio, así que el conjunto mexicano seguirá en Europa hasta que se lleve a cabola Gran Final de Copas del Mundo,la cual se disputará en Saltillo, Coahuila, el 12 y 13 de septiembre.

DCO