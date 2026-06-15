¿De dónde es Rafa Mir y dónde juega?

Rafa Mir fue condenado a ocho años y medio de prisión; esto se sabe del jugador español.

Rafa Mir es uno de los jugadores de los que más se ha hablado en meses recientes, pero, desafortunadamente no por el Mundial 2026, del cual está completamente ausente. El jugador español fue condenado a ocho años y medio de prisión por delitos de agresión sexual y lesiones, en relación con hechos ocurridos en 2024.

Así lo determinó la Audiencia Provincial de Valencia, la cual fijó el veredicto después de un largo juicio contra Mir. Lo anterior debido a que, según el tribunal, el jugador cometió dos agresiones sexuales y lesiones físicas contra una joven, en su domicilio en Bétera, en septiembre de 2024.

Rafa Mir, al salir de una audiencia en Valencia. ı Foto: Reuters

La sentencia determinó de forma probada la ausencia de consentimiento hacia la denunciante, lo que supuso el cese total e inmediato de su actividad profesional en el fútbol de élite. No obstante, las autoridades de Valencia determinaron que la sentencia no es firme y podrá ser apelada, después de que la Fiscalía solicitó diez años y medio de prisión.

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Este episodio volvió a poner la atención sobre Rafa Mir, en un momento clave para el fútbol de España, pues la selección de este país llegó al Mundial 2026 como una de las favoritas para levantar el trofeo.

⚖️ Condenan a Rafa Mir a ocho años y medio de cárcel por agredir sexualmente a una joven



El también futbolista Pablo Jara ha sido condenado a dos años y medio de prisión por agredir a una segunda víctima



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¿De dónde es Rafa Mir?

Aunque Rafa Mir fue juzgado en Valencia, por haber sido en esa provincia donde ocurrieron los hechos, él no es originario de ahí.

Rafa Mir nació el 18 de junio de 1997 en Cartagena, España.

No obstante, su domicilio estaba ubicado en el municipio de Bétera, en la provincia de Valencia.

Rafa Mir, en un partido de LaLiga. ı Foto: Reuters

De acuerdo con la resolución de las autoridades locales, fue ahí donde el jugador habría cometido los hechos por los que se le imputaron los citados delitos.

Por lo anterior, la investigación y consiguiente proceso estuvieron a cargo de las autoridades de Valencia.

¿En dónde juega Rafa Mir?

Rafa Mir sumaba más de cuatro años haciendo una temporada notable con el Sevilla FC, donde jugó más de 100 partidos oficiales y anotó 24 goles.

Sin embargo, antes de su proceso, Mir ya había dejado de ser una de las piezas estrella del equipo sevillano, y se pasó a las filas de otro equipo que buscaba recuperarse tras su regreso a la Primera División de España.

ℹ️ Comunicado oficial del Sevilla FC. — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) June 15, 2026

Así, desde agosto de 2025, Rafa Mir fue cedido al equipo Elche CF, donde jugó 29 partidos y anotó ocho goles.

La cesión de Rafa Mir del Sevilla al Elche FC fue concedida después de una ruptura del primero con el jugador, derivado de los hechos que resultaron en su condena.

🧐 Continuamos con las noticias: ¿Que haríais con Rafa Mir?



El Elche no tendrá que ejecutar la opción de compra obligatoria de 100 euros pactada con el Sevilla FC, ya que el delantero no alcanzó la condición fijada en el contrato: disputar al menos 45 minutos en 25 partidos



El… pic.twitter.com/NO5vKAC8GL — Ismael (@iamperonaa) May 25, 2026

El delantero percibía una de las fichas salariales más altas de la plantilla del Sevilla. Al no entrar en los planes deportivos debido a su rendimiento y sus problemas legales, el club andaluz necesitaba liberar esa masa salarial con urgencia.

El Elche CF, recién ascendido a LaLiga EA Sports para la temporada 2025-2026, asumió el riesgo deportivo para reforzar su ataque y acordó la incorporación del delantero.

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