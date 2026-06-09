La Presidenta evalúa recibir al rey de España

CON MOTIVO de la visita del rey de España, Felipe VI, quien viajará a México con motivo del partido que disputará su país en el marco de la Copa Mundial 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que evalúa reunirse con él.

En conferencia, la mandataria confirmó que el monarca español llegará a Jalisco, otra de las capitales mexicanas sede de la justa deportiva. Al ser consultada sobre si contempla algún encuentro presencial con él, respondió: “estamos viendo”.

Además, adelantó que muchos Jefes de Estado no acudirán a la inauguración, y detalló que entre quienes no asistirán está el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, cuya asistencia se tenía prevista para el partido inaugural.

2 mil obras de infraestructura ha realizado el gobierno capitalino

La Presidenta explicó que, como otros representantes, él no viajará para atender asuntos de su región.

Confirmó que estará presente en el evento Fan Fest, que acompañará la inauguración del Mundial, desde el Zócalo de la Ciudad de México.

Al hablar sobre la “avalancha de campañas” contra obras mundialistas en CDMX, la mandataria expresó su respaldo a la Jefa de Gobierno.

La Presidenta acusó que algunas de las críticas que se han hecho a las obras capitalinas con motivo del Mundial carecen de legitimidad y se han presentado como una “avalancha” de ataques.

“Hay también mucha crítica no legítima, digamos, esta avalancha de campañas que no es crítica, es campaña, y se han desatado contra la Jefa de Gobierno”, dijo.

Sheinbaum Pardo remarcó que su administración apoya Brugada Molina, a quien reconoció la inauguración de la Calzada de Tlalpan por ser una obra pensada para la movilidad peatonal.

“Nosotros respaldamos a Clara, está haciendo un extraordinario trabajo al frente de la Ciudad de México. Esta calzada sobre el Metro que inauguró ayer, pues es una obra icónica porque se hacen obras, a veces para vehículos, y ella decidió hacer una obra muy importante para el teatro y para el disfrute de la ciudad caminando. Entonces… la verdad, le quedó muy bonito. Ayer ya no tuve oportunidad (de asistir), aunque fuimos a la línea. Pero, está haciendo un gran trabajo al frente de la ciudad, la verdad”, reconoció.

En el mismo sentido, destacó que las obras realizadas en el Metro no sólo fueron para su remodelación, sino también para rehabilitar los servicios y darles mantenimiento.