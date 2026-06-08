¿Quién va a ganar el Mundial 2026? Estos son los 4 favoritos

Estos son los cuatro favoritos para ganar el Mundial 2026, de acuerdo con los modelos predictivos.

La Copa Mundial de Fútbol 2026 está a punto de arrancar y las expectativas están altas: los fans esperan duelos legendarios, partidos cardíacos y sorpresas en la cancha. No obstante, año con año hay favoritos para levantar el trofeo y la edición de este año no es la excepción.

Los equipos que juegan en el Mundial llegan con meses de preparación, y con seleccionados clave que, en los tres años anteriores al torneo, van generando expectativas entre los aficionados.

El Estadio Banorte adopta el nombre Estadio Ciudad de México durante la celebración del Mundial 2026. ı Foto: Mexsport

Además, a lo largo de la historia de los Mundiales hay selecciones que, por su historia, sus campeonatos pasados o su notable desempeño en ediciones pasadas, atraen la atención de quienes siguen de cerca este torneo.

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Habiendo dicho eso, a continuación te presentamos a las cuatro selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026 de acuerdo con los modelos predictivos y la prensa especializada.

Los cuatro favoritos para ganar el Mundial 2026

Cada cuatro años, los aficionados escogen a sus selecciones favoritas para ganar el Mundial, con base en el desempeño de los equipos, de sus seleccionados o el historial del país en estos torneos.

El trofeo de la Copa Mundial de Fútbol. ı Foto: AP

Sin embargo, la intervención humana no es la única que escoge a los candidatos a levantar el trofeo. También existen poderosos modelos matemáticos que intentan predecir qué selecciones tienen mayor oportunidad de ganar.

A continuación, se presentan los cuatro favoritos con base en la agencia de estadísticas Opta Sports (fuente usada por cientos de medios especializados como Sky Sports, BBC, ESPN, entre otras) y la plataforma de apuestas FanDuel, la cual permite pulsar las expectativas de la audiencia.

España

La Roja se posiciona como la máxima favorita en los análisis de datos. El combinado dirigido por Luis de la Fuente llega impulsado por su título en la Eurocopa y un funcionamiento colectivo impecable que se antepone a las individualidades. Además, los ojos del mundo estarán sobre Lamine Yamal, en su debut mundialista.

De acuerdo con el superordenador de Opta, España lidera las probabilidades del torneo con un 16.08 por ciento de opciones de coronarse.

La selección de España, en un partido amistoso contra Iraq. ı Foto: Reuters

Francia

Con dos títulos mundiales en sus vitrinas (1998 y 2018) y el subcampeonato de la pasada edición, Francia se coloca en la primera línea de candidatos. El combinado galo sigue teniendo el techo competitivo más alto del mundo debido a la impresionante profundidad y calidad individual de su plantilla, comandada en el ataque por una figura de época como Kylian Mbappé.

Los modelos estadísticos de Opta respaldan este poderío otorgándole un 13 por ciento de probabilidad de éxito.

La selección de Francia, en un partido amistoso contra Irlanda del Norte. ı Foto: Reuters

Inglaterra

Los Three Lions intentarán conquistar su segunda Copa del Mundo y terminar con una sequía histórica que se mantiene desde 1966. Bajo una nueva estructura táctica y respaldados por una generación ofensiva de élite, el equipo cuenta en sus filas con Harry Kane, el hombre gol y uno de los favoritos de la afición.

El modelo predictivo sitúa a los ingleses en el tercer peldaño de la carrera con un 11.01 por ciento de posibilidades de romper la maldición.

La selección de Inglaterra, en un partido amistoso contra Nueva Zelanda. ı Foto: Reuters

Argentina

La Albiceleste será, sin duda, la selección que mayor atención mediática y emotiva concentrará en este torneo. El equipo llega con la misión de defender el título continental y del mundo, con el ingrediente histórico de ver a Lionel Messi disputando su última Copa del Mundo.

El oficio competitivo del equipo y la vigencia de sus figuras los mantienen en el “póker” de favoritos, con un 10.40 por ciento de probabilidades de bicampeonato según los datos de Opta.

La Selección de Argentina, en un partido amistoso contra Honduras ı Foto: Reuters

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