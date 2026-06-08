¿Quién va a ganar el Mundial 2026? Estos son los 4 favoritos

La Copa Mundial de Fútbol 2026 está a punto de arrancar y las expectativas están altas: los fans esperan duelos legendarios, partidos cardíacos y sorpresas en la cancha. No obstante, año con año hay favoritos para levantar el trofeo y la edición de este año no es la excepción.
Los equipos que juegan en el Mundial llegan con meses de preparación, y con seleccionados clave que, en los tres años anteriores al torneo, van generando expectativas entre los aficionados.
Además, a lo largo de la historia de los Mundiales hay selecciones que, por su historia, sus campeonatos pasados o su notable desempeño en ediciones pasadas, atraen la atención de quienes siguen de cerca este torneo.
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Habiendo dicho eso, a continuación te presentamos a las cuatro selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026 de acuerdo con los modelos predictivos y la prensa especializada.
Los cuatro favoritos para ganar el Mundial 2026
Cada cuatro años, los aficionados escogen a sus selecciones favoritas para ganar el Mundial, con base en el desempeño de los equipos, de sus seleccionados o el historial del país en estos torneos.
Sin embargo, la intervención humana no es la única que escoge a los candidatos a levantar el trofeo. También existen poderosos modelos matemáticos que intentan predecir qué selecciones tienen mayor oportunidad de ganar.
A continuación, se presentan los cuatro favoritos con base en la agencia de estadísticas Opta Sports (fuente usada por cientos de medios especializados como Sky Sports, BBC, ESPN, entre otras) y la plataforma de apuestas FanDuel, la cual permite pulsar las expectativas de la audiencia.
España
La Roja se posiciona como la máxima favorita en los análisis de datos. El combinado dirigido por Luis de la Fuente llega impulsado por su título en la Eurocopa y un funcionamiento colectivo impecable que se antepone a las individualidades. Además, los ojos del mundo estarán sobre Lamine Yamal, en su debut mundialista.
De acuerdo con el superordenador de Opta, España lidera las probabilidades del torneo con un 16.08 por ciento de opciones de coronarse.
Francia
Con dos títulos mundiales en sus vitrinas (1998 y 2018) y el subcampeonato de la pasada edición, Francia se coloca en la primera línea de candidatos. El combinado galo sigue teniendo el techo competitivo más alto del mundo debido a la impresionante profundidad y calidad individual de su plantilla, comandada en el ataque por una figura de época como Kylian Mbappé.
Los modelos estadísticos de Opta respaldan este poderío otorgándole un 13 por ciento de probabilidad de éxito.
Inglaterra
Los Three Lions intentarán conquistar su segunda Copa del Mundo y terminar con una sequía histórica que se mantiene desde 1966. Bajo una nueva estructura táctica y respaldados por una generación ofensiva de élite, el equipo cuenta en sus filas con Harry Kane, el hombre gol y uno de los favoritos de la afición.
El modelo predictivo sitúa a los ingleses en el tercer peldaño de la carrera con un 11.01 por ciento de posibilidades de romper la maldición.
Argentina
La Albiceleste será, sin duda, la selección que mayor atención mediática y emotiva concentrará en este torneo. El equipo llega con la misión de defender el título continental y del mundo, con el ingrediente histórico de ver a Lionel Messi disputando su última Copa del Mundo.
El oficio competitivo del equipo y la vigencia de sus figuras los mantienen en el “póker” de favoritos, con un 10.40 por ciento de probabilidades de bicampeonato según los datos de Opta.
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